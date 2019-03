Tim Burton, el hombre que puede hacer que Dumbo vuelva a volar alto

cindy Pearlman, The New York Times

"No me gusta el circo”, reconoció Tim Burton. “Lo que sí me gusta es la idea de escapar para unirme al circo. Son dos cosas distintas”. Se trató de una confesión sorprendente, pues va a hablar de su nueva película, que, en efecto, trata acerca de un circo.



“‘Escapar para unirse a un circo’ es una frase que siempre me ha acompañado”, dijo Burton. “Piénsalo. La idea de estar con un montón de otra gente extraña de todo el mundo que no consigue un trabajo normal y con la que puedes pasar el tiempo parece una idea espectacular”.



Suena como un plató de cine… en especial uno dirigido por Burton, un cineasta, escritor y artista de 60 años conocido por sus historias de matiz oscuro donde aparecen personajes marginados tratando de encontrar un lugar para sí en un mundo oscuro más grande y con frecuencia peligroso.



Podría parecer que el hombre que le regaló al mundo Beetlejuice: el superfantasma (1988), El joven manos de tijera (1990), y El cadáver de la novia (2005) es una elección extraña para crear la versión en acción viva de un clásico de animación muy querido de Disney, pero Dumbo (que se estrena este jueves) trata acerca de un personaje que bien podría ser un marginado burtoniano: un fenómeno de la naturaleza dotado de poderes extraordinarios.



Dumbo, lo más nuevo de Tim Burton. Foto: Difusión

Al igual que en la original de 1941, el protagonista es un bebé elefante adorable, que nació con unas orejas sorprendentemente enormes y que es menospreciado por el ambicioso promotor del circo Max Medici (Danny DeVito), quien lo considera inútil. Cuando Medici vende a Jumbo, la cariñosa mamá de Dumbo, deja al elefante en manos de los dos hijos de un veterano de guerra viudo (Colin Farrell) para que cuiden de él.



Todo cambia cuando los niños descubren que su arrugada carga puede abanicar esas enormes orejas y volar. Eso lo convierte en un objetivo para Medici y para el malvado dueño del parque V. A. Vandevere (Michael Keaton). Ahora, los niños, junto con su padre y una trapecista buena (Eva Green), se encargarán de salvar y liberar a Dumbo y a su madre. “Él es el marginado original”, explicó Burton. “Además, Dumbo usa su discapacidad como una ventaja. En pocas palabras, tienes a este elefante volador que no tiene cabida en el mundo. La sensación de no pertenecer es muy común”.



“Aquí los temas se parecen mucho a mi percepción respecto a algunas cosas”, agregó, “acerca de aceptar lo que al principio podrías no comprender”.

Desde hace mucho tiempo, a Burton le atraen las fantasías relevantes que parecen fábulas, basta con ver El joven manos de tijera, El gran pez (2003), Charlie y la fábrica de chocolate (2005) y Alicia en el país de las maravillas (2010).



“Dumbo es una fábula muy llana acerca de la familia”, dijo. “También hay una historia humana paralela de un hombre que regresa de la guerra sin un brazo, sin su esposa y sin trabajo. Es otro caso en el que se usa una discapacidad a tu favor. Son temas buenos que pueden colocarse en un marco sencillo”.



No le sorprendió encontrar temas tan relevantes en una película clásica de Disney de hace casi 80 años.

“Las películas antiguas de Disney tienen todos los elementos: alegría, humor e incluso muerte”, dijo Burton. “La clave es no abusar, tienes que permitir que estos temas se presenten de forma natural”.

Algunas personas han sugerido que la historia de la película sobre un bebé que es arrebatado de los brazos de su madre podría relacionarse con la política real de Estados Unidos, en especial en lo que respecta a los inmigrantes. No es una interpretación que le interese a Burton.



“La mayoría de la gente no desea que la separen de sus padres”, dijo. “Escucho las noticias y asimilo las cosas desde un punto de vista más humano. En este caso, la película es una fábula y todas las grandes fábulas abordan temas que son propios de la actualidad y la naturaleza humana, pero no son literales. No se toman de los titulares de hoy”.



“Yo soy diferente”, bromeó Burton con una risa nerviosa. “Yo desearía que me hubieran separado de mis padres, pero así soy yo”.