"The Cloverfield Paradox" no logra sorprender

Tras arremeter con una llegada sorpresiva a Netflix, The Cloverfield Paradox -película que mezcla ciencia ficción y horror- va perdiendo su encanto a medida que avanza su reproducción.

No es que la ambiciosa apuesta del director Julius Onah no sea lo suficientemente entretenida -su reparto diverso y el diseño de producción son dos elementos atractivos-, pero la falta de originalidad de su historia y cierta pereza a la hora de apoyarse en la física cuántica para introducir elementos narrativos, son aspectos que no favorecen a la película.

Un inicio intrigante introduce a la tripulación internacional de astronautas de la Estación Cloverfield, quienes trabajan sin éxito en un acelerador de partículas que resolverá una crisis energética mundial.

Hasta ahí, todo marcha bien. Sin embargo, desde el momento en que una falla inexplicable de la maquina lleva a la película al terreno de la ciencia ficción más disparatada, la trama comienza a tropezarse.

Los personajes (¿se supone que son las mentes más brillantes del mundo?) toman decisiones sin mucha lógica y son sometidos a diferentes y gráficos horrores concebidos por un guion con tantos momentos interesantes como insípidos.

Como un nuevo pariente lejano de las películas Cloverfield y Avenida Cloverfield 10, The Cloverfield Paradox se toma su tiempo en demostrar cómo está vinculada a las dos obras anteriores y el resultado de ese momento, guardado para la última escena, genera una sensación tan agridulce como la película.

La decisión de lanzar la película en Netflix parece sabia, si se considera que es probable que la taquilla no hubiese sido muy gentil con la película, menos luego del pasaje de la decepcionante Life: vida inteligente en los cines. Sobre el final, The Cloverfield Paradox comienza a tomar un mejor ritmo, pero no deja de dar la sensación de que el proyecto fue recauchutado para ajustarlo a la saga. Al final, su estreno fue más sorprendente que la película. Una lástima.