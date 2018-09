En "The Beach Bum", la vida es una fiesta para Matthew McConaughey

El polémico director Harmony Korine presentará el año que viene una película en la que Matthew McConaughey fuma porro y se divierte como loco, aunque el argumento no se reduce a eso, obviamente. Las imágenes del tráiler oficial de The Beach Bum permiten ver al actor en el rol de un poeta rebelde, de raro y extravagante look, que vive en Miami y sólo sigue su reglamento personal.

La buena vida de un poeta que no reconoce límites: The Beach Bum

Su personaje se llama Moondog, "y es puro carisma, una fuerza de la naturaleza, un ser intransigente e inconformista amante de la vida", declaró el productor Thorsten Schumacher sobre esta realización, en la que Snoop Dogg, Isla Fisher, Zac Efron y Martin Lawrence completan el reparto. El estreno será el 22 de marzo de 2019.

En la comedia el actor aparecerá como alguien que vive la vida a pleno, es rebelde, pícaro, pero también con un toque de persona adorable, que impone sus propias reglas mientras las desventuras lo acompañan.

Pero The Beach Bum dio que hablar tras la visita del actor al talk show de Jimmy Kimmel. Es que durante la entrevista, McConaughey reveló que hay una escena donde está realmente drogado.

Debía fumar un falso cigarro de marihuana, en cuyo interior sólo había orégano triturado, pero Snoop Dogg lo engañó y fumaron uno de verdad. "Las siguientes nueve horas fueron muy divertidas, pero no creo que usáramos ni una palabra en inglés", recordó la estrella.

Tras el fracaso de La torre oscura, donde daba vida al villano, Matthew McConaughey insiste en una carrera en la que quiere escapar de las etiquetas, buscando papeles bien distintos que le permitan mostrarse en todo tipo de personaje. Ganador de un Oscar, un Globo de Oro y un SAG (y de muchísimo dinero también, obviamente), el intérprete puede buscar el papel que más le interesa.

excesos De la ficción a la vida real El papel de hombre libre que el actor desempeñará en The Beach Bum de algún modo no es algo tan ajeno para McConaughey, quien en 1999 fue arrestado en Austin, Texas, después de resistirse a la autoridad para que realizara dicho procedimiento, y por causa de haber generado disturbios a altas horas de la madrugada, más el agravamiento por posesión de cannabis. El actor había estado tocando música de manera exageradamente estridente con un bongó, mientras estaba desnudo en su propia casa. McConaughey negó los cargos por drogas, que fueron posteriormente retirados, pero fue acusado por perturbar la paz. Se declaró culpable y pagó una multa de 50.000 dólares. Su nuevo personaje no le va a resultar del todo ajeno.