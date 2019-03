Una de terror, dos drama y un documental llegan para renovar la cartelera de cines

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Además del documental de Daniel Rosenfeld, Piazzolla: los años del tiburón, hoy llega una esperada película de terror, el drama que un premiado realizador hizo sobre un conocido pintor, y un drama adolescente.

Tráiler del documental "Piazzolla: los años del tiburón"

La película más esperada podría ser la historia de terror Nosotros, la segunda película del director y guionista Jordan Peele que viene de ganar el Oscar por el libreto original de la inquietante ¡Huye!

Ahora, Lupita Nyong’o y Winston Duke (trabajaron juntos en Pantera Negra) interpretan a un matrimonio con dos hijos adolescentes de vacaciones en la playa. El lugar le trae malos recuerdos a la señora, porque ahí de niña le pasó algo de lo que no puede olvidarse. Una noche se les aparecen en el jardín una familia muy parecida a la de ellos con mamelucos rojos, y que se ven verdaderamente amenazados.

Como en ¡Huye!, Peele utiliza el género del terror como excusa para hablar de otra clase de inquietudes. Es mucho más de terror que su anterior película y llega cargada de elogios. Viene con pretensiones de ser una de las películas del año.

Tráiler de la película "Nosotros"

En Van Gogh: en las puertas de la eternidad, Julian Schnabel vuelve a dirigir a Willem Dafoe (trabajaron en Basquiat y Miral), quien consiguió su cuarta nominación al Oscar por interpretar al pintor holandés. La película es una mirada a la vida del artista durante sus años en Francia, donde conoce a colegas que lo marcarán, como Paul Gauguin (Oscar Isaac) y pinta algunas de sus obras más importantes.

Schnabel vuelve contar la vida de un artista. Ya lo hizo con Basquiat (interpretado por Jeffrey Wright) y el escritor cubano Reinaldo Arenas en Antes que anochezca, que le valió una nominación al Oscar a Javier Bardem. Schnabel, quien además es artista plástico, dirigió La escafandra y la mariposa, que le valió una nominación al Oscar como mejor director.

Tráiler de la película "Van Gogh: en la puerta de la eternidad"

El drama adolescente es A dos metros de ti, versión cinematográfica del éxito literario de Rachael Lippincott. La historia que protagonizan Cole Sprouse (Riverdale) y Haley Lu Richardson (Operación final y Fragmentado) está dirigida por el actor, productor y director Justin Baldoni, quien ya había contado, en la serie documental My Last Days, la vida de pacientes reales con distintas enfermedades terminales.

Esta historia se centra en dos jóvenes con fibrosis quística que se conocen en el hospital. Mientras Stella (Richardson) es una paciente que está esperando un trasplante de pulmón para mejorar su calidad de vida, Will (Sprouse) es el muchacho rebelde que no quiere seguir las reglas, y por lo tanto tampoco el tratamiento que le indican. Será en ese lugar aséptico donde los jóvenes encontrarán el amor. Y para complicar más las cosas, tendrán que permanecer alejados esos dos metros que señala el título, para no contagiarse mutuamente. El amor a veces tiene esas contrariedades.