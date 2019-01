En "Terremoto" hay un héroe dolido en medio del caos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Cuando conocemos a Kristian Eikjord (Kristoffer Joner, quien ha participado en Misión Imposible: Fallout y El renacido), la culpa lo continúa atormentando, pese a conocer, a partir de recortes de diarios y revistas, que él es un héroe que salvó a miles de un terremoto ocurrido en Noruega hace unos pocos años.

Es que Terremoto, es más un drama sobre ese héroe que salvó no solo a su familia, sino a miles de personas en un terremoto, y lo sufre más que una película de cine catástrofe.. Y ese drama personal atraviesa la película de John Andreas Andersen, un realizador que Uruguay solo conoce su película, Uno, que dirigió junto a Aksel Hennie y se estrenó en Cinemateca Uruguaya en 2008.

Kristian vive como un ermitaño en una pequeña casa que tiene una magnífica vista de los fiordos noruegos , rehuyendo de su familia. Ni la visita de su pequeña hija, Julia, lo saca de ese pozo depresivo en el que se encuentra atrapado.

Ficha Terremoto [***] Origen Noruega, 2018 Director John Andreas Andersen Con Kristoffer Joner y Edith Haagenrud-Sande Duración: 106 minutos.

Estreno: 24 de enero.

Claro que mientras Kristian intenta rehacer su vida, se van mostrando las primeras señales de ese terremoto que se viene anunciando desde el título, y que se hace esperar aunque llegará en el momento justo.

Y allí está la gracia de la dirección de Andreason, que va mostrando las sutilezas que hay que atender ante una situación así, un inocente corte de luz, un temblor mínimo o algún incidente en la ópera de Oslo, son las señales que al parecer solo Kristian entiende como la antesala de una gran hecatombe. Y cuando llega el terremoto, llega en serio, rompiendo edificios aunque sin el despliegue visual del cine catástrofe que es más de Hollywood.

Y como todo héroe incomprendido, este hombre tendrá que enfrentarse a los sismólogos burócratas que ven temblores causados por el hombre, cuando, ya lo sabemos los espectadores, es la madre naturaleza la que se hace sentir. Y así se inicia una búsqueda por demostrar quién está en lo cierto, si el héroe o los agentes del gobierno que no le creen.

Si bien tiene todos los elementos del cine de su clase, esta producción noruega se diferencia de títulos como Terremoto: la falla de San Andres, aquella película que tenía a The Rock como el héroe rescatista que salvaba a su familia en California. Aquí todo se muestra desde un lado más humano, demostrando que hay una historia de vida detrás, y no son solo edificios que caen. No es una película en función a un accidente, sino un drama que se arma al rededor de esa catástrofe natural.