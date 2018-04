La tercera parte de "Cómo entrenar a tu dragón" llegará en 2019

La saga animada Cómo entrenar a tu dragón tendrá una tercera parte, anunciaron los creadores de la saga a la revista Variety. Desde el estreno de la primera película, en 2010, la historia dirigida por Dean DeBlois y Chris Sanders ha tenido no solo una segunda parte, sino también dos series derivadas realizadas para Netflix, donde se pueden ver tanto las películas como los productos derivados.



El título de esta nueva y última entrega de la saga animada, que se estrenará en marzo de 2019 se llamará: How to Train Your Dragon: The Hidden World ("Cómo entrenar a tu dragón: el mundo escondido"), y la trama se centrará en un mundo utópico en el que dragones y humanos viven en paz. Aunque una pareja proveniente de otro reino le quitará al joven Hipo su dragón Furia Nocturna. Así, cuando el peligro llame a la puerta y el mundo del joven quede en peligro, dragón y jinete tendrán que salvar al mundo y a los suyos una vez más.

Como en las pasadas entregas, los personajes centrales contarán con las voces de actores como Cate Blanchett, Gerard Butler y Craig Ferguson.