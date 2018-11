La temporada de premios se inicia esta semana en Uruguay

Es noviembre y es tiempo de ir cerrando el año y empezar a preparar lo que se tiene para enfrentar el 2019. El cine, que cada vez necesita más planeamiento para seguir sobreviendo, no es ajeno a eso. Y encima tiene por delante la zafra de los premios Oscar.

Por ejemplo, entre los estrenos del jueves habrá dos títulos que ya suenan como serios candidatos para los Oscar: El primer hombre en la Luna de Damien Chazelle (el de La La Land) con Ryan Gosling como el astronauta Neil Armstrong, y Viudas, lo nuevo del también oscarizado Steve McQueen (el de 12 años de esclavitud) que tiene un potente elenco femenino para contar la historia del robo a un banco.

Tráiler de la película "El primer hombre en la Luna"

Otras posibles candidatas al Oscar llegarán el año próximo como La Favorita de Yorgos Lanthimos con Olivia Colman, Emma Stone y Rachel Weisz, Shoplifters del japonés Hirokazu Kore-Eda y Cold War del polaco Paweł Pawlikowski. También la del debutante Joel Edgerton, Erased Boy con Nicole Kidman y Russell Crowe, o Green Book de Peter Farrelly con Mahershala Ali y Viggo Mortensen.

Tráiler de la película "La favorita"

Como para ir mostrando lo que se viene, la semana pasada se realizó la primera edición de Cinema Roadshow, donde las seis empresas distribuidoras del Uruguay (Movie, Life Films, Movie Films, Enec, Dispel y RBS) mostraron sus estrenos para el año próximo. Y, principalmente, son reboots o remakes (como Suspiria de Luca Guadagnino), o sea reciclajes de ideas ya probadas. El cine siempre apostó a lo seguro y más hoy en tiempos de multiplataformas para ver películas.

De hecho, algunas de las películas más importantes llegarán a través de Netflix, quien ya tiene en su grilla La balada de Buster Scruggs, el nuevo y episódico western de los Coen y anuncia, para el 15 de diciembre, el estreno de Roma, la nueva película de Alfonso Cuarón (Gravedad) que podría tener un estreno local en salas. En 2019, a través de Netflix llegarán la nueva de Ava Du Vernay (Central Park Five) y Martin Scorsese (The Irishman).

Tráiler de la película "Roma" de Alfonso Cuarón

A las pantallas grandes locales, el año próximo regresan directores como Clint Eastwood con su drama The Mule que además protagoniza y Woody Allen con su último título: A Rainy Day in New York, entre otros. Y el codirector de Bohemian Rhapsody (junto a Bryan Singer) va a estrenar otra biopic de una estrella de rock, Rocketman sobre Elton John.

Tráiler de la película "Rocketman"

Además, por lo que se adelantó en el Roadshow llegarán más superhéroes (Capitana Marvel, X-Men: Dark Phoenix, Shazam, Spiderman, Hellboy y hay más), nuevas versiones (El rey León, Chucky, Los ángeles de Charlie, Men in Black o Dumbo) y las continuaciones de It, Star Wars, Ralph el demoledor o La vida secreta de tus mascotas.