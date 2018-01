Temporada femenina de premios

Por esas ideas del marketing que todos aceptamos, ahora existe una temporada de premios del cine y estamos en ella. Refiere la serie de premios que irán abriendo camino hasta que el primer domingo de marzo se sepa quiénes ganaron los Oscar, única meta de todas estas premiaciones que ameritan fiestas, especulaciones, declaraciones, errores y aciertos. Y ahí se cierra el ciclo y vuelven los rutinarios éxitos con superhéroes, secuelas, precuelas o robos descarados que pueblan todo lo que no es temporada de premios en el almanaque. Es el momento en que se estrena el mejor cine estadounidense.

Y ésta en particular, que se inauguró en los Globos de Oro el domingo pasado, va a estar marcada por las protestas y los movimientos surgidos a partir de la revelación de una epidemia de denuncias de abusos sexuales y discriminación de género. Los dos males parecen ser la cara de una misma moneda que ha llevado a las mujeres a iniciar la temporada con vestidos negros y a los hombres con un contundente “Time’s Up” (“Se terminó”) en la solapa de sus smokings.

Todo indica que ese va a ser el tono de las próximas ceremonias, aunque es muy posible que ahora no esté James Franco, quien ganó el Globo de oro a mejor actor por El artista del desastre, un título que, a partir de que cinco mujeres lo denunciaron públicamente por abuso sexual, bien podría aplicarse a su momento personal y artístico. La película -que ya está en cartel en Uruguay- es una comedia sobre el más obstinado y menos probable cineasta Tommy Wiseau y su The Room, considerada la peor película de la historia reciente.

Franco es, en todo caso, la segunda víctima de la temporada. Ridley Scott sustituyó, con la película ya terminada, a Kevin Spacey (que haste debe haberse ilusionado con un tercer Oscar) por Christopher Plummer en papel de J. Paul Getty en Todo el dinero del mundo. Se estrena este jueves 18.

Es claro que ninguna película que haya tenido a Harvey Weinsten entre sus productores va a tener esperanza y es poco probable (aunque nunca imposible) que figure en los Oscar, la nueva de Woody Allen, La rueda de la maravilla, que de todos modos ha dividido a la crítica pero tiene a Kate Winslet con un papel muy oscarizable. Esta última semana empezaron a crecer los señalamientos a Allen (acusado de abusar de uno de sus hijos) de parte de actrices que, dicen, se arrepienten de haber trabajado para él; entre ellas Mira Sorvino (que ganó su Oscar por Poderosa Afrodita) y Greta Gerwig que estuvo en la olvidable De Roma con amor.

Para aumentar el empoderamiento femenino y a juzgar por los Globos de Oro, las mujeres son el centro de varias de las películas con aspiraciones de Oscar. Y eso las hace, de hecho, de las mejores de la temporada.

La mejor película dramática de los Globos de Oro fue Tres anuncios por un crimen (que en inglés tiene el más romántico y hermético título de “Tres carteles en las afueras de Ebbing, Missouri”), la historia de una madre que, al año de la violación y asesinato de su hija decide hostigar a la policía para que descubra el victimario. Frances McDormand (que ya tiene un Oscar por Fargo) ganó el Globo de Oro a la mejor actriz por una composición de una mujer fuerte pero vulnerable en una película que consigue su mayor contundencia en el compromiso del director y guionista Martin McDonagh (Escondidos en Brujas) por evitar cualquier prejuicio o maniqueísmo. Está muy bien Sam Rockwell (Globo de oro al mejor secundario) como un policía racista y rústico pero redimible.

La mejor comedia en los premios que entregan los periodistas extranjeros de Hollywood, fue Lady Bird (se estrena acá el 15 de febrero). Escrita y dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Saoirse Ronan, es una historia bien femenina que toca el drama de ser una adolescente hoy en día con una bienvenida liviandad tomada de las comedias románticas de la década de 1980 (¡La chica de rosa!, bien ahí). Gerwig merece un reconocimiento y Ronan, también.

Saoirse Ronan y Greta Gerwig en el set de "Lady Bird"

También hay un atractivo personaje femenino en La forma del agua, la última película de Guillermo del Toro. Representa en esta zafra (junto con la escasamente femenina Dunkerque) el clasicismo de Hollywood con su historia de fantasía romántica que le debe tanto a las películas Clase B de la década de 1950 (El monstruo de la laguna negra está explícitamente mencionada) como a los dramones de la década de 1940. La historia gira alrededor de una limpiadora muda (Sally Hawkins) en una locación secreta del gobierno que se relaciona con un proyecto clasificado y eso trae todo tipo de conflictos. Ganó en dos (Del Toro y Alexander Desplat por la música) de sus siete nominaciones en los Globo de Oro y es otra joya de otro director mexicano. Se estrena el 8 de febrero.

La forma del agua

Hay una mujer (que nada menos tiene la cara de Meryl Streep) en The post: los oscuros secretos del Pentágono que se estrena el 1° de febrero. Streep es Katharine Graham, la editora de The Washington Post que le dio para adelante a investigaciones periodísticas que hicieron temblar las estructuras de poder de su tiempo. La dirige Steven Spielberg, la co-estelariza Tom Hanks y habla sobre la libertad de expresión: casi no le falta nada para un Oscar.

Más allá de las mujeres, parece seguro (ya se hizo del Globo de Oro y el Critic’s Choice Award y va derechito para el Bafta, los premios británicos que también integran la temporada) que Gary Oldman está muy bien su Winston Churchill de Las horas oscuras (que en Uruguay se estrena el 25 de enero). El primer ministro británico tiene unn papel más secundario en Dunkerque (ya se vio en Uruguay) que quizás sea mucho que le den el merecido Oscar a mejor director para Christopher Nolan pero debería arrasar en los rubros técnicos.

No hay dudas, el camino a los Oscar siempre está lleno de buenas películas y empoderamiento de la mujer. Dos cosas buenas.



Cuándo se entrega cada premio

20/01 SINDICATOS

La temporada empezó con los Globos de oro, siguió esta semana con los Critic’s Choice Awards, el sábado 20, con la votación de los productores, empiezan a conocerse los elegidos de los sindicatos del cine. El domingo 21, se conocerán lasa elegidas de los actores; el 3 de febrero, los directores y el 11, los guionistas. Son muchos de los que votan el Oscar.



18/02 BAFTA .Son los que entrega la Academia Británica de Cine y Televisión, la prima inglesa de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Ya se conocen los nominados y la gran favorita es La forma del agua con 12 nominaciones. Le siguen La hora más oscura y Tres anuncios por un crimen con nueve y Blade Runner 2049 y Dunkerque, con ocho.



03/03 INDEPENDENT SPIRIT

Dado el caracter cada vez más independiente de mucho del cine de calidad estadounidense (con nuevos actors como las productoras A24 o Amazon), estos premios al cine (más o menos independiente) son bastante buenos termómetros de lo que pasará al otro día en los Oscar. El año pasado mejor director y mejor película fue Luz de luna.



03/03 RAZZIES

Ya van por su edición número 38 premiando lo “peor” del cine del año, colocándose en el otro extremo de los Oscar. Son más simpáticos que relevantes y un recordatorio de por cada obra importante, Hollywood tiene varias malas. El año pasado arrasó Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party, una poco vista película de propaganda.