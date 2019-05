Taron Egerton, un milenial en la piel de un veterano de la música

The New York Times, EFE

Con 29 años, para Taron Egerton la oportunidad de interpretar a Elton John en Rocketman ha sido tan divertida como exigente y no le importa emocionarse al recordar el trabajo que ha invertido en la película que se estrena hoy en Uruguay. “Soy un milenial. Ha sido simplemente genial”, dice.

“Solo tengo 29 años y he pasado año y medio comprometido con la película”, explica el actor para quien ha sido un gran reto meterse en la piel de un cantante que forma parte de la banda sonora de su vida.

Es una apuesta grande para Egerton. Su anterior película, la costosa Robin Hood fue un desastre crítico y musical. Si le va mal con esta, sus oportunidades de protagónicos podrían evaporarse. No hay anunciada, por ejemplo, una secuela de Kingsman, la franquicia de Egerton.

Dexter Fletcher, el director de Rocketman, también espera que esto sea un hito en su carrera. Fletcher, que también es actor nunca tuvo un suceso como director aunque se sumó varios puntos en Hollywood por terminar Bohemian Rhapsody, después que el director que figura en los créditos, Bryan Singer, fuera despedido.

Tráiler de la película "Rocketman"

Lo cierto es que las dos películas se parecen poco. Rocketman es un musical en el que todos los actores interpretan canciones de Elton John y bailan al son de la música, desde Taron Egerton a Richard Madden (que interpreta a su agente y amante John Reid), Bryce Dallas Howard, como su madre, Sheila, o Jamie Bell, como su letrista, Bernie Taupin.

Desde la canción "Rocketman" que le da título, pasan otros temas míticos de John en la película como “Your song”, “Don't Go Breaking My Heart”, “Honky Cat”, “Don't Let the Sun Go Down On Me”, “Goodbye Yellow Brick Road” o “I'm Still Standing”. Música a la que acompaña una colorista ambientación que muestra el lado más extravagante del cantante.

“Tenía un poco de temor al hecho de cantar, pero la emoción dominante era de entusiasmo”, dijo Egerton, que añadió: “Amo cantar. Me encanta. Me encanta. Creo que me gusta tanto como amo actuar”.

El ascenso a la fama de Elton John es contada en la película Rocketman. Foto: Difusión

Un sentimiento de terror que compartieron sus compañeros de reparto, como Richard Madden, que pasó de interpretar a un policía en la serie que le lanzó a la fama, Bodyguard, a este Reid, el malo de la historia.

“Estaba aterrorizado ante la idea de cantar y bailar. Pero eso es lo que quiero hacer, intentar cosas que me dan miedo”, reconoció Madden. “He matado a un hombre como parte de un personaje y ahora estoy cantando y bailando. Es una combinación extraña para mí y un desafío”, agregó.

Fue una de las razones por las que aceptó el papel, pero no la única. También le convenció el guion y la primera charla que tuvo con Fletcher, que le hizo ver que era “un proyecto realmente especial”.

“Cuando veo la película, no veo un actor”, dijo Elton John. “Me veo a mí mismo y eso es un logro extraordinario para un actor”.

Elton John y Taron Egerton en el estreno de "Rocketman" en el Festival de Cannes. Foto: EFE.

La película, que se presentó en Cannes, es un puro musical y que muestra el lado más humano y complejo de Elton John, que además ha colaborado en la película, ya que tanto él como su marido, David Furnish, son los productores ejecutivos.

Elton John fue un recurso importante para el equipo, especialmente para Egerton, que pudo “observarle y entenderle como persona”, resaltó Dexter Fletcher, el director.

“La primera vez que me senté a almorzar con él, me dijo: 'Pregúntame lo que quieras. Y te diré todo lo que quieras saber'. Creo que ese primer almuerzo duró cuatro horas, hasta que se tuvo que ir a dar un concierto al Caesar's Palace”, recordó el director.

“Pero podría haberme sentado allí para siempre preguntándole todo tipo de cosas. Estuvo maravillosamente abierto, honesto, ingenioso y fue un genial narrador de historias, de todo lo que necesitábamos para que su historia cobrara vida en la película”, agregó.