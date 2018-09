Quentin Tarantino encontró reemplazo para Burt Reynolds

El elenco multiestelar de la nueva película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood (Érase una vez en Hollywood) tiene una nueva contratación: Bruce Dern sustituirá a Burt Reynolds, quien falleció el 6 de septiembre. La película está anunciada para mediados del año que viene, pero desde que se supo que este era el noveno proyecto (y quizás el penúltimo) del director, no ha parado de generar noticias.

Dern es un veterano de Hollywood y uno de los nombres más importantes del cine americano de la década de 1970. Estuvo nominado dos veces al Oscar (en 1979 por Regreso sin gloria y en 2014 por Nebraska), y ya trabajó con Tarantino en Los ocho más odiados y en Django sin cadenas. Estuvo casado con Diane Ladd y es el padre de Laura Dern.

"Once Upon a Time in Hollywood" cuenta la historia de un actor y su doble en tiempos en que la familia Manson aterrorizaba a Los Ángeles. Eran tiempos en los que Dern era una estrella.

En los papeles principales están Leonardo Di Caprio y Brad Pitt, pero también suman Margot Robbie, Dakota Fanning, Kurt Russell y Al Pacino.