Suspenso seductor pero pasajero

Hay un punto en común entre Operación Red Sparrow y Spectre, la última entrega de James Bond: ambas películas cuentan con secuencias iniciales de una gran puesta en escena que logran combinar estilo e intriga en solo unos minutos. Las historias sin embargo, no están a la altura de esa promesa inicial. Operación Red Sparrow, dirigida por Francis Lawrence (de la saga Los Juegos del Hambre) tiene una puesta en escena visualmente atractiva pero su ambientación moderna no logra hacer que el conflicto político entre Rusia y Estados Unidos se sienta peligroso y hay ciertos lineamientos morales que hacen pensar si no hubiese sido mejor ubicar la película durante la Guerra Fría. La intención del director en prescindir de grandes secuencias de acción es meritoria y las actuaciones de Jennifer Lawrence y su coprotagonista, Joel Edgerton no decepcionan, pero tampoco sorprenden. Lo mismo sucede con la película.



Ficha Operación Red Sparrow Estados Unidos, 2018. Dirección: Francis Lawrence. Guion: Justin Haythe. Elenco: Jennifer Lawrence y Joel Edgerton.