Un superhéroe de Marvel nos cuenta cómo se vive esa experiencia

La presencia de Chris Pratt en la habitación sorprende. No solo por que todas las personas dentro del Hotel Fasano de San Pablo están esperando por él, sino por el porte con el Pratt decide entrar al lugar. Está confiado. ¿ Y cómo no podría estarlo? Es un Vengador. Técnicamente es un Guardián de la Galaxia, pero lo importante es que como actor, forma parte de Avengers: Infinity War, la película más ambiciosa del Universo Cinematográfico de Marvel que el estadounidense integra desde 2014.

La creación del estudio Marvel —una propiedad de Disney— es una de las más exitosas de Hollywood en la última década, gracias a un factor taquillero: los superhéroes. Pratt es uno de ellos. Con el sarcasmo de Tony Stark y el heroísmo del Capitán América, Peter Quill, también conocido como Star-Lord, es el papel que Pratt necesitó para pasar de ser un actor de reparto a una estrella que logra filas largas de jóvenes esperándolo en la entrada de su hotel, como sucedió en San Pablo.

Antes de convertirse en un galán espacial, Pratt actuó en las series Everwood y Parks and Recreation, y tuvo papeles menores en Ella y La noche más oscura, para la reemplazó su cuerpo fofo por un físico de una verdadera figura de acción.

"Guardianes de la Galaxia", una película de ciencia ficción y humor protagonizada por personajes poco populares, le dio el salto profesional que necesitaba y ahora, Pratt está en todos lados.

No solo lleva cuatro películas de Marvel, sino que también protagonizó una nueva saga de Mundo Jurásico, cuya primera parte es la cuarta película más taquillera de la historia. Pratt, por su parte, disfruta del momento.

En San Pablo, presentó un avance de Infinity War (se estrena el 26 de abril), se animó a probar nuevos alimentos incluido un mate armado por este cronista (spoiler alert: no le gustó nada) y habló en exclusiva con El País sobre la experiencia de formar parte del universo Marvel.

Vea el tráiler de "Avengers: Infinity War"

La acción y la comedia se convirtieron en dos grandes presencias en tu carrera desde que apareciste en Parks & Recreation, y tu personaje, Andy, se caía dentro de un pozo. ¿Cómo ha sido el viaje hasta ahora?

Simplemente horrible. Gracias por preguntar (se ríe). No, ha sido tremendo. Un gran salto en términos de pasar de ser un holgazán sudado viviendo en una carpa al lado de un pozo, a ser un superhéroe volando una nave espacial y salvando la galaxia. Ha sido genial y muy gratificante. Me encantan los dos trabajos por igual.

Hablemos de Avengers: Infinity War. No sé si viste el mismo adelanto que yo...

No vi enteramente lo que vos viste, pero vi algo parecido así que sé que tan bueno es.

¿Hubo algún día específico en el set en Atlanta el que te preguntaste: “¿Cómo terminé acá?”?

Todos los días. La mayoría de las escenas con los Guardianes (el grupo de personajes que lidera Pratt) y Thor (Chris Hemsworth) las filmamos primero. Fue algo bastante aislado y tratamos de hacer esas cosas primero. No estaba todo el mundo en el set, entonces se sintió como hacer una película de Guardianes de la Galaxia. Estábamos en la nave Milano, teníamos a Thor ahí, hacíamos todas estas secuencias y se nos ocurrían chistes muy buenos. Pero hicimos todo eso antes y se sentía como usar ropa vieja. Pero hubo un día, en el que filmamos algunas cosas, creo que para la próxima película....

Porque filmaron dos películas de Avengers al mismo tiempo, ¿no?

Exacto, filmamos dos películas en simultáneo. Tuve un período largo libre y creo que hice Jurassic World: el reino caído. Me tomé un descanso y volví a Atlanta, y seguían filmando. Yo pensaba: “Dios mío, pobre gente” (se ríe). Iban como 180 días de rodaje. Y todo el mundo estaba ahí. Pero un día hubo una sesión de fotos gigante con todos los actores que han hecho películas de Marvel. ¡Todo el mundo estaba ahí! Los nombres más grandes del mundo. En ese momento se sintió épico de verdad. Yo me solía mover entre escenarios, porque filmamos con dos unidades a la vez porque no tenía mucho tiempo para filmar y necesitábamos hacerlo. Estaba en uno haciendo lo mío y corría al otro y había una secuencia que capaz viste en el metraje, una batalla gigante...

Marvel Studios kicks off its yearlong 10th anniversary celebration with a behind the scenes look at the class photo featuring 79 actors and filmmakers from across the Marvel Cinematic Universe. pic.twitter.com/YyYTxMnUrc — Marvel Studios (@MarvelStudios) 8 de febrero de 2018

No, no vimos eso. No me lo digas por favor, no quiero saber más antes del estreno.

No te voy a decir nada (se ríe), pero caminé y estaban esperando que llegue porque tenía que filmar otra cosa, y enseguida que entre dijeron: “Bueno, se filma”, y enseguida: “¡Acción!”. Esta escena gigante empezó a suceder y ni siquiera podía hacer mi papel. Estaba tipo: “Dios mío, ¡no puedo creer que esté en esta película!”. No quiero revelarlo, pero todo el mundo estaba ahí.

Chris Pratt y los Guardianes de la Galaxia en "Avengers: Infinity War". Foto: Disney

¿Cómo son los hermanos Joe y Anthony Russo como directores?

Muy buenos. Son diferentes, entonces se balancean uno al otro muy bien. Son increíblemente tranquilos bajo presión.

Has dicho que Robert Downey Jr. es como un mentor para los nuevos que llegan a las películas de Marvel. ¿Me podías contar sobre él?

Sí, obviamente tiene una historia colorida en Hollywood y ha pasado por todo. Encontró el éxito que muy pocas personas han encontrado. Tuvo sus momentos bajos y altos, así que es un historia increíble. Cuando salió Guardianes de la Galaxia fue un gran hit. Me contactó y fue muy generoso. Me dijo: “Si necesitás algo me llamás. Este es mi número personal. Siempre respondo. Vas a tener muchas preguntas. No hay nadie que tenga las respuestas para ti excepto yo”. También dijo: “Contá conmigo en esto para adelante. Te van a exigir desde varios puntos y me quiero asegurar que esta experiencia sea buena para ti”. En un trabajo así se trabaja duro, pero cuando Downey está ahí, él es un capitán firme y está a cargo. No deja que se aprovechen de nadie y tampoco deja que las personas dejen de disfrutar la experiencia de hacer la película.

Estos personajes son héroes, dioses, alienígenas pero sienten emociones humanas. ¿Por qué crees que son tan populares?

La relacionabilidad es importante con un personaje que amás porque vos, como espectador, querés ponerte en eso zapatos. Querés convertirte en ese héroe por dos horas. Son superhéroes, pero, la mayoría del tiempo, se divierten mucho siéndolo, porque de verdad sería muy divertido. En verdad. Pero también viven pérdidas, dolor...

Y amor...

Y amor, claro. Por ejemplo, Superman es perfecto. Cada personaje de Marvel tiene una falla y eso es lo que los hace sentirse humanos.



Vi en Instagram que te reuniste acá en Brasil con tu compañera de elenco, Pom Klementieff. Ella forma parte de una nueva tanda de personajes femeninos en Marvel. ¿Cómo el género y Hollywood están cambiando para lograr una mejor representación de las audiencias femeninas? ¿Ves un cambio?

Sí, seguro que lo veo. No se si estoy más consciente de ello por todo lo que ha pasado, pero estuve escuchando y prestando atención a mis amigas y colegas que se han mostrado preocupadas sobre los temas que han sido expuestos. Creo que va a seguir cambiando, especialmente cuando más voces femeninas son empoderadas para dirigir, escribir y producir historias de mujeres. No solo hay una necesidad y un reclamo social, sino que también hay un gran mercado. Es exitoso de verdad y eso va a ser bueno.

Como un superhéroe se hizo un pescador acérrimo A lo largo Pratt ha vivido en varios lugares, incluyendo Los Ángeles, Washington y Hawai. hasta el día de hoy, sin embargo, mantiene algunas tradiciones de su ciudad natal, Virginia, Minnesota, como la caza y pesca. Pese a que se ha ganado la antipatía de algunos seguidores en contra de esas actividades, Pratt se siente orgulloso de sus pasatiempos y suele compartirlos en las redes sociales. Según dijo a El País, actividades como la pesca lo han formado como persona.

Hay una similitud muy grande entre pescar y actuar: en ambas tenés que ser muy paciente. ¿Cómo te convertiste en un pescador acérrimo?

Empecé a pescar porque estaba aburrido. Muy aburrido. Creo que es genial para los niños porque estar aburrido es importante para la creatividad. Y es importante aprender a ser paciente. Si sos un pescador y tirás un anzuelo con una boya, hay un 51% de anticipación y un 49% de aburrimiento. Es la anticipación necesaria para mantenerte atento mirando pero no es como si estuvieras viendo una explosión de emociones. Simplemente estás viendo una boya flotar. Pero te emociona. Todo lo que se necesita es pescar un pescado y cambia ese balance. Creo que ese ritmo en tu espíritu, esa perspectiva, es realmente importante en la vida. Y no nacemos con ella. Tenemos que aprenderla. Tenés que aprender a tener ese 51% de anticipación al mínimo porque si tenés un 49% de anticipación, te sobrepasa el aburrimiento y si te pasa eso, te convertís en alguien que nunca va a ser creativo. Te van dar todo lo que te gusta y te van a decir qué música y películas te gustan y vas a ser un jugador pasivo



En las redes sociales y con la prensa te mostrás muy abierto con tu vida, familia, relaciones y carrera. ¿Sentís que es parte de tu trabajo?

No sé si conozco otra forma de ser. No sería auténtico. Sería más fácil para mí ser más cerrado y para algunas personas eso funciona, pero yo soy alguien muy complaciente. Me gusta interactuar y hablar con las personas y algunas veces puede ser contraproducente, porque querías hablar de algo y por cómo está el mundo, hay una necesidad de buscar temas salaces en los medios, especialmente en los nuevos medios. Corrés ese riesgo, pero creo que vivimos una existencia feroz como para no decir nada. Así que tenés que bancarte el amargor y decir: “Sí, supongo que dije eso y fue bastante estúpido” (se ríe), pero hay que moverse y seguir adelante.