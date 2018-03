El superhéroe que hoy prefiere Broadway

El nuevo bigote que el actor Chris Evans porta no es casualidad. Se lo dejó para interpretar a un policía sin escrúpulos en Lobby Hero, su debut en Broadway de la mano del dramaturgo y director de Manchester junto al mar, Kenneth Lonergan. El bigote de Evans, además, no proviene de una barba cualquiera, sino de una con superpoderes.

El actor estadounidense cambió su apariencia usual delante de cámaras (pelo corto y rostro imberbe) por una barba poblada y una cabellera peinada para atrás. Esa es la presentación que el personaje más célebre de Evans, el Capitán América, tendrá en dos nuevas películas del estudio Marvel. La primera será Avengers: Infinity War (a estrenarse el 26 de abril) y la segunda una secuela aún sin un título oficial y con un lanzamiento previsto para 2019.

Evans participó del rodaje de ambas películas, que fueron filmadas en simultáneo, entre enero de 2017 y enero de 2018. Al superhéroe que usa un escudo como arma lo lleva interpretando por ocho años ya. En 2011 protagonizó Capitán América: el primer vengador y desde entonces ha repetido el papel en otras siete ocasiones, roles principales y apariciones en otras películas de Marvel.

Vea el tráiler de "Avengers: Infinity War"

Ahora, el actor de 36 años está pronto para despedirse del personaje que lo convirtió en una estrella mundial. Así lo dejó a entender en un perfil publicado recientemente en el New York Times. “Querés bajarte del tren antes de que te empujen”, fue la frase que Evans utilizó para reiterar un deseo que ha hecho público desde hace unos años.

Esta vez, sin embargo, el actor parece hablar más en serio que nunca. Más allá del tiempo dedicado en los rodajes, la maquinaria detrás del éxito de Marvel (una compañía de Disney) necesita a sus actores comprometidos de sobremanera, con largas giras promocionales dentro y fuera de Estados Unidos. Aunque sea un mundo ficticio, salvarlo tiene un costo para los superhéroes de Hollywood.

Evans ha tratado de plasmar otras aspiraciones artísticas fuera de su trabajo como el Capitán América, un rol que además le exige un físico notorio delante de cámaras. Protagonizó la película de ciencia ficción Snowpiercer del coreano Bong Joon-ho y el drama independiente Un don excepcional, de Marc Webb. También protagonizará el thriller político The Red Sea Diving Resort. El actor, además, quiere reducir su tiempo frente a cámaras para quedarse del otro lado. Logró hacerlo en 2014 con su película Before we go, un drama romántico que protagonizó, y quiere seguir por ese camino.

Los directores Joe y Anthony Russo en el set de "Avengers: Infinity War". Foto: Marvel Studios

Si el Iron Man de Robert Downey Jr. es la cara del cine de superhéroes de Marvel y Disney, el Capitán América Evans es el corazón. El periplo de tres películas con Steve Rogers como un hombre fuera de su tiempo—-es un soldado de la Segunda Guerra Mundial con fuerza sobrehumana que fue congelado y revivido en el presente— se ha vuelto una de las sagas de Marvel mejor narradas.

Corren rumores de que el Vengador podría morir en "Avengers: Infinity War" o en su secuela. Por lo pronto, Evans ya decidió colgar el escudo para que otro tome su lugar.