Star+ en Uruguay: qué se podrá ver y cuánto costará el streaming para adultos de Disney

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El servicio de streaming Star+, anunció el costo que tendrá esta plataforma que se lanzará en Uruguay el 31 de agosto y contará con un enorme contenido para el público adulto. Habrá contenido de ESPN, muchas series, comedias animadas, películas, documentales y producción regional.

De acuerdo al comunicado difundido hoy, el precio de las suscripciones mensuales y anuales del servicio en Uruguay serán los siguientes: 12,99 dólares mensuales y 129,99 para la suscripción anual. Además, se ofrece la posibilidad de contratar Combo+, una suscripción conjunta a Star+ y a su plataforma hermana Disney+, por 17,49 dólares mensuales.

¿Qué se podrá ver en Star+?

A través del nuevo servicio de streaming los suscriptores de nuestro país tendrán acceso a todas las temporadas de series muy populares como This is Us, The Walking Dead, American Horror Story, Mayans M.C, Pose y Outlander.

Además, estarán disponibles, Genius (de National Geographic), Snowfall, 9-1-1, S.W.A.T. y The Resident, entre otras. También habrá espacio para que los fanáticos revivan sus programas favoritos (también es una buena oportunidad para descubrir series clásicas) como Grey´s Anatomy, 24, Homeland, Modern Family, Lost, How I met your Mother, The X Files y Prison Break.

Claro que Star+ también tendrá producciones originales como Big Sky (la ficción de David E. Kelley protagonizada por Katheryn Winnick, Ryan Philippe y Kylie Bunbury), las comedias románticas Love Victor y Dollface, la miniserie A Teacher (con Kate Mara y Nick Robinson a la cabeza), la comedia Rebel, y más producciones que se irán sumando semanalmente.

La plataforma también será la nueva casa de clásicos animados como Los Simpson, Family Guy, American Dad!, Futurama, Bob´s Burgers, Duncanville y la nueva serie original Star: Solar Opposites también formarán parte del catálogo.

Además la plataforma ofrecerá un amplio catálogo de películas de todos los géneros, desde títulos clásicos hasta lanzamientos recientes en cines que se estrenarán en streaming a través de Star+, como la más reciente ganadora del premio Oscar en la categoría de mejor película, Nomadland.

Star+ incluirá también películas galardonadas en los últimos años como Judy y The Empty Man; éxitos de taquilla, como Deadpool y Deadpool 2, Logan, Bohemian Rhapsody, El diablo viste a la moda y Jojo Rabbit; y las sagas completas de Alien, Duro de matar, El planeta de los simios y Búsqueda implacable.

Con respecto al contenido regional, uno de los títulos más interesantes será la miniserie argenina Santa Evita -protagonizada por Natalia Oreiro, Darío Grandinetti y Ernesto Alterio-, la producción mexicana No fue mi culpa y la tercera temporada de la serie brasileña Impuros.

Otro de los puntos fuertes de la nueva plataforma es la oferta de contenido deportivo, producido bajo la marca ESPN, que incluirá una extensa gama de ligas y campeonatos, con eventos en vivo de las copas Conmebol Libertadores, Premier League, LaLiga, MLB, NHL, así como competencias de rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo y MMA (como, por ejemplo, UFC).

Star+ ofrecerá su contenido en hasta 4 dispositivos en simultáneo, descargas limitadas en hasta 10 dispositivos, recomendaciones personalizadas y la posibilidad de configurar 7 perfiles diferentes, incluyendo la opción de control parental para los más chicos.