Star+: la plataforma de streaming para adultos de Disney llega en agosto a Uruguay

El lanzamiento de Star+, la plataforma de streaming para el público adulto de Disney, ya tiene fecha de lanzamiento confirmada en Uruguay.

Este nuevo servicio on demand ofrecerá contenido de ESPN, así como series originales, películas, documentales, animación y un amplio catálogo de películas, y llegará a Uruguay el 31 de agosto.

“Star+ ofrecerá una experiencia personalizada nunca antes vista y ampliará nuestra conexión con las diversas audiencias. La fuerza del contenido, que incluirá todo ESPN, hará de Star+ una propuesta única, de relevancia, identidad y peso propio como para establecerse como un servicio digital independiente de Disney+. Habiendo dicho esto, su llegada representará un servicio complementario a Disney+ y consolidará la presencia de The Walt Disney Company en el mercado del streaming de Latinoamérica”, expresó Diego Lerner, presidente de la compañía para América Latina, en un comunicado oficial.

El ejecutivo agregó: “Con Star+, reforzaremos además nuestro compromiso, sostenido por más de 20 años, de desarrollar, producir y ofrecer contenido local original representativo de los gustos de los consumidores de toda la región. (...) Lo haremos a través de diferentes géneros que permitirán abordar historias de ficción originales, temas sociales e históricos relevantes y de interés general”.

En este servicio, los suscriptores de la región tendrán acceso a todas las temporadas de series importantes como This is Us, The Walking Dead, American Horror Story, Mayans M.C, Pose, Outlander, Genius, 9-1-1 y S.W.A.T. Así como la posibilidad de descubrir series clásicas como Grey´s Anatomy, 24, Homeland, Modern Family, Lost, How I met your Mother, The X Files y Prison Break, que por ahora están dispersas en otros servicios.

Además, la plataforma ofrecerá un amplio catálogo de películas de todos los géneros, desde títulos clásicos a lanzamientos recientes que llegarán directamente al streaming a través de Star+, como la más reciente ganadora del Oscar a mejor dirección, actriz y película, Nomadland.

Y el catálogo es bien variado ya que incluirá películas como Judy, Deadpool 1 y 2, Logan, Bohemian Rhapsody, El diablo viste a la moda y Jojo Rabbit; así como las sagas completas de Alien, Duro de matar, El planeta de los simios y Búsqueda implacable.

Entre el contenido original realizado en la región, se anunció que por allí se estrenará la miniserie Santa Evita que protagonizará Natalia Oreiro con Darío Grandinetti y Ernesto Alterio, así como la producción mexicana No fue mi culpa y la serie brasileña Impuros.

En cuanto al costo del servicio todavía no se anunció. Próximamente se anunciarán los detalles en relación al precio de Star+ en la región. La suscripción mensual a Disney+ es de 7.49 dólares.