Spielberg suma otro proyecto a su lista interminable, esta vez con Leonardo DiCaprio

El director Steven Spielberg está en uno de sus momentos más prolíficos de su carrera, sumando cada vez más proyectos futuros.

Uno de sus próximos proyectos podría reunirlo con el actor Leonardo DiCaprio, al que dirigió en "Atrápame si puedes".

Junto a su productora Appian Way, DiCaprio adquirió los derechos de una biografía sobre el presidente estadounidense Ulysses S. Grant, quien también fue una figura clave en la Guerra Civil de ese país.

Con el estudio Lionsgate involucrado y el guionista David James Kelly —encargado de escribir la próxima película de Robin Hood—, se espera que Spielberg pueda dirigir la biografía del condecorado militar.

Al momento, el director —quien este año estrenó su última película, Ready Player One: comienza el juego— tiene varios proyectos futuros en carpeta. Entre ellos se encuentran:

—La quinta película de Indiana Jones, que comenzará su filmación en Londres en abril de 2019.

—Una nueva versión del musical Amor sin barreras.

—Una película para el estudio Warner Bros. basada en la historieta Blackhawk, sobre un grupo de pilotos en la Segunda Guerra Mundial.

DiCpario, por su parte, participará de la próxima película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time In Hollywood, y tiene en vista interpretar a Leonardo Da Vinci y Theodore Roosevelt en dos nuevas biografías.