Spider-Man: Cómo renovar la animación

Spider-Man: Un nuevo universo sigue las aventuras de un adolescente afro-latino, Miles Morales, que, mordido por una araña radioactiva en Nueva York, une fuerzas con otros Spideys de dimensiones alternativas. Es una de las sorpresas de animación de la temporada: un éxito de taquilla y de crítica (certificado con un 97% de Rotten Tomatoes) que ha estado recogiendo premios, incluso ganando la mejor película de la Asociación de Críticos de Cine de Utah.

Una razón es el novedoso estilo de animación que lo distingue de otros estrenos del año. Un nuevo universo celebra sus orígenes de revista con gráficos audaces y claves del estilo de cómic, incluidos globos de pensamiento y palabras impresas. A.O. Scott, en su reseña de The New York Times, escribió que “los personajes se sienten liberados por la animación, y el público también”.

Las animaciones estadounidenses se ven iguales. Computadoras más potentes y software sofisticado hicieron posibles fondos y personajes llenos de detalles: puede verse cada hoja en cada árbol y cada puntada en un buzo. Pero los personajes de todas formas y tamaños se mueven todos iguales.

Los tres directores de Spider-Man: Un nuevo universo, Bob Persichetti, Peter Ramsey y Rodney Rothman, querían alejarse de esa uniformidad, en parte porque Miles es tan diferente a lo que conocen los fanáticos del Spider-Man de las películas. “Eso hizo que fuera doblemente importante para que la película pareciera nueva, que el público sintiera que estuviera viendo al Hombre Araña por primera vez”, dijo Ramsey. “No podríamos descansarnos en las convenciones de las animaciones”.

Muchas de esas convenciones están vinculadas en las imágenes generadas por computadora (CGI).“En las películas CGI, muchas cosas que se ven en la pantalla son el resultado del deseo de automatizar el proceso: simulaciones de cabello, tela, viento, lluvia, entre otras cosas”, explicó Persichetti. La decisión de renunciar a la tradición “fue increíblemente desalentadora, pero también increíblemente liberadora”.

Inicialmente, hubo escepticismo entre el equipo de Sony Pictures Imageworks (responsable de Lluvia de hamburguesas y Los pitufos) la unidad de animación y efectos visuales del estudio, dijo Rothman. “Les pedíamos que rompieran la línea de producción que habían pasado décadas construyendo”, agregó. Pero Imageworks “abrazó lo que Bob propuso y encontró soluciones locas para hacer las cosas”.

Una de las primeras decisiones que tomaron fue eliminar el desenfoque del movimiento. En la acción en vivo, algunos movimientos son tan rápidos que las imágenes aparecen difuminadas en fotogramas individuales. La animación computadorizada puede simular el efecto, dando a las imágenes una sensación más suave; la eliminación del desenfoque produjo más firmeza.

“Cuando decidimos eliminar el desenfoque de movimiento, la gente de Imageworks dijo: ‘Eso no va a funcionar, no los hará felices’”, recordó Persichetti. “Dijimos: ‘Ese es el objetivo: hacernos infelices. Luego descubran cómo hacernos felices”. Estamos creando imágenes increíbles y las queremos lo más claro posible, así que no las suavicemos”.

Después de haber trabajado en Disney con el animador ganador del Óscar Glen Keane (cuyos personajes incluyen Aladdin, Bestia y Tarzán), Persichetti quería tomar prestadas ideas de técnicas dibujadas a mano.

La animación también permite a los cineastas enfatizar posturas dinámicas que telegrafían cómo Miles está saltando y girando a través de Manhattan. El guionista y productor Phil Lord explicó: “Contar historias en arte secuencial es todo acerca de la postura clave y de la postura a la postura y del marco al marco. Stan Lee lo describió en Cómo dibujar cómics al estilo de Marvel.

Pero incluso los movimientos más emocionantes se convierten en ejercicios vacíos si no contribuyen a nuestra comprensión de los personajes. A medida que aprende a controlar sus poderes recién adquiridos, Miles se mueve con más habilidad y confianza. Se está convirtiendo en Spider-Man, pero también está creciendo como individuo. La alegría de su creciente fuerza y nuevos amigos se equilibran con el dolor que experimenta en sus aventuras. Sus movimientos y expresiones reflejan una nueva madurez.

Durante la producción, una de sus directivas fue que “si se ve y se siente como algo de una película animada, no es nuestra película”, dijo Persichetti. “Las audiencias están respondiendo a eso porque es algo que no han visto”.