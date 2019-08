Spider-Man, el hijo de padres separados: Sony y Marvel rompieron acuerdo, ¿y ahora?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La noticia se conoció esta semana y desde entonces, todo ha quedado entre signos de interrogación. Spider-Man no aparecerá más en las películas de Marvel, pero dado este cambio trascendental para un sector de peso del cine actual (el de los superhéroes), no está demasiado clara cuál será ni cómo será la continuidad del personaje en la pantalla grande.

La situación podría definirse como el enfrentamiento económico de los padres separados de una criatura que recauda mucho dinero. Tal es así que Spider-Man: Lejos de casa se convirtió recientemente en la película más taquillera en la historia de Sony Pictures, tras superar lo conseguido por Skyfall, una de tantas entregas de las aventuras de James Bond. Estrenada el 4 de julio y todavía en cartel en Uruguay, la producción llegó por estos días a los 1.109 millones de dólares, según publicó Forbes.

Entonces lo que los papás de Spider-Man se están disputando, y acá hablamos de Sony y de Disney como dueña de los estudios Marvel, es a dónde van todos los billetes generados a partir del éxito.

La explicación clara es que Sony Pictures tiene los derechos cinematográficos del Hombre Araña. Los compró en un momento crítico de Marvel en cuanto a finanzas (previo al próspero nacimiento del Universo Cinematográfico que comandó el Iron Man de Robert Downey Jr.), e hizo cinco películas con él como centro. Tres fueron protagonizadas por Tobey Maguire y dos por Andrew Garfield, que estuvieron por debajo de lo que lograría la versión del superhéroe que encarnó el joven Tom Holland.

Tom Holland como Spider-Man

De hecho, Sony podría haber comprado todos los derechos de los personajes de Marvel, según se revela en el libro The Big Pictures: The Fight for the Future of Movies. Pero esto no se concretó y se terminó quedando con los del Hombre Araña, Venom y otros personajes de ese mundillo; 21st Century Fox se quedó con los de los X-Men, los Cuatro Fantásticos y algo más; y Disney con todo lo demás.

Desde que compró los estudios Fox por una cifra multimillonaria, Disney se hizo con una parte enorme del mundo del entretenimiento global, y Peter Parker ha sido un poco el palo en la rueda.

Esta situación actual lo vuelve a demostrar. Disney, que hasta ahora se llevaba el 5 por ciento de los ingresos de taquilla de las películas de Spider-Man, buscó ajustar los términos y pidió el 50 %, cifra que fue revelada por fuentes citadas por Bloomberg. Otras versiones indican que pidió el 30 % y que luego bajó a 20 %. En cualquier caso, Sony dijo que no a todo, y el acuerdo existente se fue por el suelo.

Este acuerdo se había establecido cuatro años atrás y era simple: Sony permitía que Spider-Man se uniera al Universo Cinematográfico de Marvel y apareciera en películas específicas, y a cambio, Marvel se encargaba de revitalizar al superhéroe en cuestión, de la mano de Kevin Feige, presidente de Marvel Studios y productor de todas sus películas. Y terminaba ahora, tal como había adelantado a El País la ejecutiva de Marvel, Victoria Alonso, en una entrevista reciente. “La unión que tuvimos con Spider-Man fue por un contrato para hacer estas películas y esta ya es la última película que tenemos con ellos”, había dicho Alonso en referencia a Lejos de casa.

Mientras duró, el acuerdo fue redituable. El Spider-Man de Tom Holland apareció por primera vez en el MCU en 2015, en Capitán América: Civil War. Después vino su película en solitario, Spider-Man: de regreso a casa (2017); y luego estuvo en las últimas de Avengers (Infinity War y Endgame) y estelarizó Spider-Man: lejos de casa. Es el título que cierra la fase tres del MCU; de la cuarta todavía no se sabe demasiado.

Se tratan, todas las nombradas, de enormes éxitos comerciales. Avengers: Endgame se convirtió en la película más taquillera de la historia tras desbancar a Avatar, y de ahí que este quiebre genere tanto interés entre cinéfilos e involucrados en la industria. Holland con su traje de Hombre Araña, además, le aportó frescura, carisma y diversión a la troupe de superhéroes más popular de la última década, por lo menos.

¿Y ahora? Las vías de comunicación han sido dos. Mientras que Sony se expresó a través de sus redes, asegurando que Disney decidió que Kevin Feige no sea el productor principal en la próxima película del chico araña, porque está muy ocupado, desde Disney no se han hecho comentarios. Sin embargo, se está desarrollando el mayor evento anual de la compañía, la llamada D23 Expo 2019, y la imagen de Spider-Man está por todos lados. Como para descomprimir, Holland compartió en su cuenta de Instagram un par de selfies con Robert Downey Jr. y la leyenda “¡Lo hicimos, Mr. Stark!”. Aunque ahora, la mayor interrogante tiene que ver directamente con él: alejado del universo cinematográfico de Marvel, ¿Holland seguirá siendo Spider-Man aunque tenga que estar lejos de la pandilla que se armó?