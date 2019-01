Las sorpresas y las ausencias de las nominaciones al Oscar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si bien Bradley Cooper quedó fuera del quinteto final del Oscar a la mejor dirección, logró dos nominaciones este año a mejor actor y guion adaptado gracias a su película Nace una estrella, que significa su debut tras las cámaras. Pero lo cierto es que la ausencia de Cooper en esa categoría no fue la única sorpresa que dejaron estas candidaturas que se conocieron hoy.

Cooper entró en una triste lista que incluye a Baz Lhurman por "Moulin Rouge" y a Ben Affleck por "Argo": los tres lograron, por sus títulos, nominaciones a mejor película, pero no como mejor director.

Y no es el único que este año se quedó fuera de la categoría de dirección, que también se olvidó del realizador de Pantera Negra, Ryan Coogler, y del de Green Book, Peter Farrelly, quienes como Cooper, sí lograron nominaciones a mejor película y no a mejor director.

Peor suerte tuvo el realizador Barry Jenkins (quien ganó el Oscar por el guion Luz de Luna), quien no quedó en el quinteto de realizadores y tampoco logró meter a su If Beale Street Could Talk entre las aspirantes al premio mayor. Su única nominación fue a mejor guion adaptado.

También las mujeres realizadoras fueron olvidadas este año, por lo que se mantiene la escueta lista histórica de cinco nominadas a la categoría de mejor director. En los 91 años de los Oscar, la única que consiguió la estatuilla en este rubro es Kathryn Bigelow, por Vivir al límite.

Pero más allá de las ausencias sorpresivas, este año también hubo sorpresas entre los nominados. La mexicana Yalitza Aparicio logró una nominación a mejor actriz por Roma, y con su primera participación en el cine se convirtió en la segunda actriz extranjera en ser nominada con su papel debut, después de la colombiana Catalina Sandino Moreno, nominada en 2004 por María, llena eres de gracia.

También logró entrar al quinteto, pero de mejores actrices secundarias, Marina de Tavira, por Roma.

Entre los intérpretes aspirantes a lograr una nominación al Oscar, los protagonistas de Beautiful Boy, Steve Carell y Timothee Chalamet, quedaron sin posibilidades, al igual que Nicole Kidman, quien había recibido elogios por Destrucción y Boy Erased. Emily Blunt es otra de las que quedó fuera de las categorías mejor actriz y actriz de reparto, por El regreso de Mary Poppins o Un lugar en silencio, que sí consiguieron nominaciones en otras categorías (canción original, banda sonora y diseño de producción, la primera; edición de sonido, la segunda).

Roma, la película de Alfonso Cuarón, logró 10 nominaciones, igualando el récord que mantenía El tigre y el dragón, que en 2000 se llevó cuatro premios Oscar, incluyendo el de película extranjera. De ganar, Roma se convertiría en la cuarta película en los últimos 60 años filmada en blanco y negro, en llevarse el galardón más codiciado. Las anteriores fueron El artista, en 2012; La lista de Schindler en 1994, y Piso de soltero en 1960.

Además, Cuarón por Roma, y el director de Cold War, Pawel Pawlikowski recibieron reconocimientos por la fotografía de sus películas, y es la primera vez en que dos directores son nominados a mejor película extranjera, fotografía y dirección. Todo un mérito.