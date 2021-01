Estas son todas las películas que Netflix estrenará en 2021: sinopsis y elencos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Netflix tiene cada vez más competencia, pero no parece estar dispuesto a hacerle las cosas tan fáciles a sus rivales. Hoy, la plataforma adelantó parte de lo que vendrá en materia de cine para la plataforma este año, y aseguró que se estrenaará una película original por semana, por lo menos.

El resumen está lleno de estrellas y va desde Ryan Reynolds, Gal Gadot y The Rock, que compartirán cartel en Red Notice, hasta Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence. En el medio hay un montón de caras conocidas y finales de algunas sagas populares, como A todos los chicos de los que me enamoré.

Este 2021 nos esperan grandes noches de películas. Este es un adelanto de 27 de las más grandes, emocionantes, divertidas y espectaculares películas que llegan a Netflix junto a todas estas estrellas. pic.twitter.com/BanU9mFcdG — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) January 12, 2021

Estas son todas las películas que anunció Netflix para 2021:

Red Notice



Es una de las apuestas más ambiciosas de la plataforma para este año. Reúne a Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds en una historia criminal. Interpol recibe una alerta para capturar al ladrón más buscado de arte a nivel mundial, nada menos que Gadot. The Rock es el agente que le seguirá los pasos, y Reynolds será un estafador. No tiene fecha de estreno.

Don't Look Up



Esta sátira reunirá a Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence con Adam McKay, ganador del Oscar por La gran apuesta. Serán dos astrónomos envueltos en una gira mediática para advertir de la eventual destrucción de la Tierra por causa de un asteroide, y en el elenco estarán Cate Blanchett, Meryl Streep, Jonah Hill, Matthew Perry, Ariana Grande y hasta Chris Evans y Timothée Chalamet. Nada mal.

Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence en "Don't Look Up". Foto: Netflix

The Harder They Fall



Es un western dirigido por Jeymes Samuel y que en el elenco tiene a Jonathan Majors, Idris Elba y Regina King, entre otros. La película sigue a un forajido llamado Nat Love (Majors), que descubre que el hombre (Elba) que mató a sus padres décadas antes será liberado de prisión. Así, decide convocar a su antigua pandilla para vengarse.

Thunder Force



Octavia Spencer y Melissa McCarthy protagonizarán la primera película de superhéroes de Netflix. Interpretarán a dos mujeres que de golpe consiguen superpoderes, y deberán luchar contra los peores villanos.

Melissa McCarthy y Octavia Spencer en "Thunder Force". Foto: Netflix

Bruised y Tick Tick... Boom!



Marcarán el debut en la dirección de Halle Berry y Lin-Manuel Miranda, respectivamente. Bruised es un drama deportivo que tiene a Berry en el protagónico, como una luchadora de MMA caída en desgracia; y Tick Tick... Boom! es una adaptación del musical de Jonathan Larson, del que serán parte Andrew Garfield y Vanessa Hudgens entre otros.

El stand de los besos 3 y A todos los chicos de los que me enamoré: para siempre



Llegan al final dos de las sagas románticas más populares de la plataforma, cada una con una tercera entrega que cerrará estas aventuras juveniles.

The Woman in the Window



Este esperado thriller que estelariza Amy Adams iba a estrenarse el año pasado, pero tuvo que ser retrasado. También tiene en el elenco a Julianne Moore y Gary Oldman; dirige Joe Wright y se basa en una psicóloga que le teme a los lugares públicos y, por la ventana, es testigo de un crimen.

Escape from Spiderhead



Chris Hemsworth vuelve a estar al frente de una película de acción para la plataforma. Es una adaptación de un cuento publicado en 2010 en The New Yorker, y va sobre dos prisioneros que se someten a la prueba de una nueva droga, para acortar sus sentencias.

¡Hoy sí!



Jennifer Garner y Edgar Ramírez protagonizan una comedia familiar que dirige Miguel Arteta, sobre un matrimonio que todo el tiempo dice que no, hasta que un día resuelve decir que sí.

Sweet Girl



Este thriller de acción estará liderado por Jason Momoa, quien le dará vida a un hombre que jura hacer justicia y vengar la muerte de su esposa mientras tiene que proteger a su hija.

El ejército de los muertos



Dave Bautista (Guardianes de la Galaxia) protagoniza lo nuevo de Zack Snyder, que tras sus aventuras en el mundo de los superhéroes de la mano de DC Comics vuelve al origen, al terreno que exploró en su debut El amanecer de los muertos (2004). Sí, es sobre un apocalipsis zombi.

Zona de riesgo



Se estrena este viernes y la protagoniza Anthony Mackie, Falcon en el Universo Cinematográfico de Marvel.Es una distopía sobre un piloto de drones que va a una zona de guerra y se ve envuelto en una misión para evitar un ataque nuclear.

Un viaje pesado



No ha trascendido información al respecto.



O2



Es un drama de ciencia ficción francés que ya figura en la plataforma, por lo que se estrenaría pronto. ​Tiene a Melanie Laurent como una joven que se despierta sin recuerdos en una cápsula criogénica; no sabe cómo llegó ahí ni cuánto tiempo le durará el oxígeno.

The Last Mercenary



El héroe de acción Jean Claude Van-Damme vuelve a hacer de las suyas en esta comedia de acción de David Charhon. Se la espera pronto.

Kate



Mary Elizabeth Winstead y Woody Harrelson están en esta suerte de versión femenina de Crank, en la que una asesina es envenenada y tiene menos de 24 horas de vida, que gasta en una persecusión por Tokio.

Fear Street



Basada en la serie de libros de R. L. Stine, está previsto que sea el comienzo de una trilogía de terror juvenil. En 1994, un grupo de adolescentes descubre que los eventos terroríficos que han ocurrido en Shadyside, Ohio, pueden estar conectados, y que ellos pueden ser los próximos objetivos

Night Teeth



Este thriller juvenil tiene a la ex chica Disney Debby Ryan y al ex Game of Thrones Alfie Allen entre su elenco. En Los Ángeles, un conductor lleva a dos chicas a cinco fiestas diferentes, y terminará luchando por su vida tras descubrir que estas no son quienes dicen ser.

Malcolm y Marie



El tráiler se lanzó recientemente y sus protagonistas, Zendaya y John David Washington ya suenan para los Oscar. Es un drama romántico sobre un director de cine que acaba de estrenar el éxito de su vida, pero cuando vuelva a casa con su novia se empezarán a dar una serie de revelaciones que podrían cambiarlo todo para siempre. Llegará el 5 de febrero.

Monster



También está John David Washington, además de Jennifer Hudson y Kelvin Harrison Jr. Basado en un best seller de Walter Dean Myers, sigue a un brillante estudiante de Harlem acusado de asesinato.

Moxie



Comedia dramática dirigida por Amy Poheler, se estrenaría en marzo y es sobre Vivian, una chica que inspirada en el pasado rebelde de su madre, fomenta una revolución en su secundaria. Protagoniza Hadley Robinson.

Tigre Blanco



Es una de las más esperadas de enero. Dirige Ramin Bahrani y está basada en la novela de de Aravind Adiga, en la que el tigre blanco es Balram Halwai, un pobr indio cuya ambición lo lleva al cénit de los negocios culturales de la India, el mundo de los emprendedores de Bangalore. Es un drama social.

Papá por dos



Esta comedia brasileña se estrena el viernes y es sobre una joven que aprovecha que su madre está de vacaciones para emprender la aventura de averiguar quién es su padre.

Animalia en Australia



Es una animación sobre algunas criaturas mortales de Australia que, aburridas del encierro y de la mirada de los otros, planean escapar a donde nadie los pueda juzgar.

Beauty



Es un drama romántico sobre una prometedora cantante y la mujer que se enamora de ella, con todo el revuelo que eso causa a nivel familiar. Están Gracie Marie Bradley y Aleyse Shannon, y Sharon Stone de secundaria.