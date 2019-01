By Nicolas Lauber

Lady Gaga y Kendrick Lamar repiten nominaciones tras los Globo de Oro. A ellos se le suman tres contrincantes.

Video de la canción "Shallow" Video de la canción "Shallow"

Video de la canción "When a cowboy trades his spurs for wings" de "La balada de Buster Scruggs" Video de la canción "When a cowboy trades his spurs for wings" de "La balada de Buster Scruggs"

"All The Stars" "All The Stars", de Kendrick Lamar y SZA

Video de la canción "The Place Where Lost Things Go" de "El regreso de Mary Poppins" Video de la canción "The Place Where Lost Things Go" de "El regreso de Mary Poppins"

Video de "I'll Fight" del documental "RGB" Video de "I'll Fight" del documental "RGB"

Estas son las cinco canciones originales nominadas al Oscar: escuchalas