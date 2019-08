Los siete estrenos del Festival de Venecia que inician su camino al Oscar y queremos ver ya

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aunque solía ser Cannes en los últimos años, la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica of La Biennale di Venezia (o sea el festival de Venecia) se ha convertido en la plataforma de lanzamiento de las grandes películas de lo que queda del año. Y eso incluye a varias de las contendientes de los Oscar.

De hecho, tres de los últimos cinco gandores del Oscar a la mejor pelìcula se estrenaron en la Mostra: Birdman o (La inesperada virtud de la ignorancia), En primera plana y La forma del agua. Y en la última ceremonia, tres de las nominadas a mejor película se presentaron en Venecia. Y las tres ganaron premios en otros categorías: Olivia Colman ganó como mejor actriz por La favorita, Lady Gaga y sus coautores ganaron mejor canción por “Shallow” de Nace una estrella y Alfonso Cuarón se llevó el de mejor director, mejor fotografía y mejor película extranjera por Roma.Venecia se ha convertido así en el inicio oficial de la temporada de premios.

Esta es una lista de algunas de las películas que se van a ver en la Mostra y de la que inevitablemente vamos a estar hablando en los próximos meses.

Ad Astra

Todo indica que la nueva película de James Gray va a tener que ser considerada entre las canditatas a mejor película en los próximos Oscar. Gray ha hecho algunas de las obras más interesantes del cine estadounidense reciente (allí están Little Odessa, Los amantes, El sueño de Ellis, The Lost City of Z) y ahora con esta historia en la que Brad Pitt sale al espacio a buscar a su padre (Tommy Lee Jones), tiene todo para que su talento quede certificado.

Joker

Ayer se estrenó un nuevo trailer de esta película centrada en el villano de Batman. Allí ya quedan claras algunas cosas: que esta nueva película de Todd Philips (el de ¿Qué pasó ayer?) no es una de superhéroes de manual y que lo de Joaquin Phoenix en el protagónico es de un despliegue habitual en él pero no justamente reconocido. Acá parece un psicópata en la línea de su Joe de You Were Never Really Here que también era una relectura de Taxi Driver. Para fortalecer el vínculo con Scorsese, también está Robert De Niro en un papel parecido al de Jerry Lewis en El rey de la comedia. En Uruguay se estrena en octubre.

The Laundromat

Por suerte Steven Soderbergh, por lo visto, no es un hombre de palabra. Hace un par de años avisó que se retiraba del cine y desde entonces no para de trabajar. Ahora estrena su película más importante: tiene un elenco impresionante (Meryl Streep, Gary Oldman, Sharon Stone, Antonio Banderas) y un tema de actualidad (los escándalos de aquellos Panama Papers). Es la gran apuesta de Netflix que tiene pretensiones de los premios mayores en el Oscar, incluyendo una nueva nominación para Streep y menciones a Banderas y Oldman. Se estrena el 27 de septiembre.

Marriage Story

Scarlett Johansson y Adam Driver en la película "Marriage Story", también en la selección oficial de Venecia. Foto: Difusión

Es la segunda película de Noah Baumbach para Netflix (la otra fue The Meyerowitz Stories) y una nueva oportunidad para uno de los mejores autores de Hollywood pero que estuvo solo una vez nominado al Oscar (en 2006 a mejor guion por Historias de familia). La película tiene a Scarlett Johansson y Adam Driver como una pareja de actriz y director que pasan por un agrio proceso de divorcio y una custodia de sus hijos disputada. Netflix la tiene planeada para la primera semana de diciembre.

Wasp Network

Olivier Assayas, uno de los grandes directores franceses de vuelta en Venecia. Foto: Archivo

El francés Olivier Assayas (Dobles vidas) dirige la historia de los cinco espías cubanos que infiltraron la diáspora cubana en Florida basado en una novela de Fernando Morais y con Penélope Cruz y Gael García Bernal entre los protagonistas. Todo indica que el guion de Scott Z. Burns tiene todo para llegar a los aspirantes del premio de la Academia.

The Truth

Catherine Deneuve, protagoniza la nueva pelíucla del nipón Hirozaku Kore-eda. Foto: AFP.

El japonés Hirozaku Kore-eda es uno de los grandes directores de la actualidad. Su última película, Somos una familia estuvo nominada al Oscar a mejor película extranjera y ganó la Palma de Oro en Cannes. Lo interesante de su nueva película es que, deja esa calma zen de su cine por un elenco estelar que incluye a los dos grandes divas del cine francés: Catherine Deneuve y Juliette Binoche, como madre e hija que se reencuentran en París y sacan trapitos al sol. En el elenco también está Ethan Hawke. Es la película que inaugura el festival.

J’Accuse

El director Roman Polanski durante la filmación de "J'Acusse". Foto: Difusión

Como que no le cuesta nada ser polémico, la nueva de Roman Polanski es una adaptación del Yo acuso de Emile Zola sobre el caso Dreyfuss. Quizás el polaco quiera comparar su situación judicial (está requerido en Estados Unidos por la violación de una menor de edad en 1977) con el famoso caso judicial que ejemplificó el antisemitismo y la miopía judicial. Louis Garrel y Jean Dujardin (Oscar por El artista) son los protagonistas.