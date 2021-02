Sia debutó en el cine, se fue de Twitter por las críticas y ahora estrena nuevo disco

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las últimas nominaciones a los Globo de Oro no estuvieron exentas de polémicas, controversias y algunas nominaciones insólitas. Por qué se incluyó a una serie banal como Emily en París y no a una profunda y elogiada a nivel internacional como I May Destroy You fue, una vez conocidas las candidaturas, una pregunta recurrente. Qué hacía Music metida en la categoría de mejor comedia o musical fue otra.

Music, que acaba de estrenarse en Estados Unidos y aún no tiene fecha de llegada al público uruguayo, es uno de los títulos más incendiarios de los últimos tiempos. Destrozada por la crítica y con una valoración de apenas 3.5 puntos y cayendo en el sitio de datos Internet Movie Database, ha generado una ola de comentarios negativos y pedidos de cancelación que han recaído sobre una directora debutante, pero que el mundo ya conoce bien: la cantante australiana Sia.

Nacida Sia Kate Isobelle Furler, la también compositora y productora comenzó su carrera artística a mediados de los noventa. Desde entonces compuso éxitos del pop para una cantidad de figuras archipopulares (Shakira, Celine Dion, Rihanna, Beyoncé y así), lanzó varios discos y trabajó sin parar; sus canciones fueron banda sonora de series como Grey’s Anatomy, Six Feet Under o Gossip Girl y de sagas como Crepúsculo o Los Juegos del Hambre.

Su perfil, en tanto, siempre fue bajísimo, y su estrategia para combatir la invasión de la privacidad fue utilizar pelucas con gran volumen, bicolores o rubias platinadas que cubrieran su rostro; cantarle de espaldas al público y dejar que sus videos los protagonizaran otras personas. En 2014 lanzó su disco 1000 Forms of Fear y la canción “Chandelier”, con un visual protagonizado por la joven bailarina Maddie Ziegler, fue viral.

Desde entonces Sia se ha confirmado como una pieza fundamental de la música pop de los últimos años: su siguiente disco, This is Acting, fue nominado a tres Grammy; hizo canciones para la taquillera trilogía de Cincuenta sombras y formó el trío LSD junto a Labrinth y Diplo.

Todo ese encanto y ese talento para fabricar canciones perfectamente comerciales y pegadizas, la australiana decidió llevarlo al cine. Music es su ópera prima y además de directora, en los créditos figura como productora, guionista junto con Dallas Clayton, y responsable de la historia original. Su jugada fue ambiciosa y la película es, hasta ahora, su mayor decepción.

La trama va sobre Zu (Kate Hudson, también nominada al Globo de Oro), una exadicta que de golpe tiene que hacerse cargo de su hermanastra, Music (Ziegler), que tiene autismo.

Por un lado están la prensa, que le ha disparado sin piedad; “es audaz, en el sentido de que para hacerlo ciertamente se requirió algo de audacia”, concluye el New York Times. Y por otro están los reproches del público, alarmado por el retrato que se hace del trastorno del espectro autista: está cargado de estereotipos e interpretado por alguien que no tiene TEA.

De hecho, apenas se lanzó el tráiler, se generó un pedido en la plataforma Change.org para que el film no saliera a la luz. “Mierda, ¿por qué no ven mi película antes de juzgarla?”, escribió en Twitter en noviembre, antes de empezar una agresiva cruzada contra sus seguidores. Recién en febrero, antes de eliminar su cuenta en esa red social, Sia ofreció disculpas públicas. Dijo que “escuché a las personas equivocadas”, anunció que eliminará las escenas más polémicas y expresó: “La película es tanto una carta de amor para los cuidadores como para la comunidad autista. Tengo mi propia visión única de la comunidad, y sentí que está subrepresentada y me sentí obligada a colaborar. Si eso me convierte en una mierda, soy una mierda, pero mis intenciones son increíbles”.

La compensación de los malos tragos llega, entonces, a través de la música. La película incluye una decena de nuevos temas de Sia que el viernes fueron lanzados en plataformas y que tienen todo eso que se espera de la cantante.

Music - Songs From And Inspired By The Motion Picture incluye, como avisa el título, algunos temas inspirados en el film y otros que efectivamente tienen participación, en montajes de musical con coreografías y colores estridentes. Cargadas de mensajes esperanzadores y emocionales, estas canciones son un buen reencuentro con Sia, que sabe con exactitud qué hacer para que todo funcione, al menos en la música.



El cine, claro, es otra cosa.