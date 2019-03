"Shazam!", la nueva de DC llega este jueves a Uruguay y trae todo el espíritu adolescente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El signo de exclamación en el título de la nueva película Shazam! también describe el ánimo de su estrella. Zachary Levi creció en Ventura, California, donde soñaba con convertirse, no en la estrella de una película de superhéroes, sino un superhéroe de verdad con capa y malla.

“Esto es realmente un sueño hecho realidad”, dijo Levi, quien es mejor conocido por interpretar a Chuck Bartowski en serie Chuck. “Es el niño que vive dentro de mí el que tuvo la oportunidad de ponerse un traje de licra y una capa. Esto lo hago por aquel pequeño que quería pasar sus días volando por todas partes. ¡Es hora de ser un superhéroe!”.

Shazam!, que se estrena este jueves en Uruguay y en el mundo, está basada en el héroe de DC Comics. Un astuto chico adoptado de 14 años llamado Billy Batson (Asher Angel) conoce a un mago (Djimon Hounsou) que le da el poder de transformarse en un superhéroe adulto al gritar la palabra “Shazam”. Batson y su hermano adoptivo Freddy Freeman (Jack Dylan Grazer) se esfuerzan por saber cómo usar estos nuevos poderes para detener al malvado Thaddeus Sivana (Mark Strong).

Vea el trailer de "Shazam!"

“Es como una mezcla de Big: Quisiera ser grande (1988) con Superman (1978)”, explicó el actor de 38 años. “Me toca interpretar a un niño de 14 años en el cuerpo de un adulto, lo cual se me da muy naturalmente”.

El personaje se creó en Whiz Comics, un sello de Fawcett Comics, en 1940. En aquel entonces se le conocía como Captain Marvel, o Capitán Maravilla. Fawcett dejó de publicar sus libros del Capitán Maravilla en 1949 debido a la presión de una demanda de DC en la que se afirmaba que era un plagio de Superman; al final DC adquirió los derechos de la serie.

El derecho de propiedad sobre el nombre Captain Marvel que tenía Fawcett ya caducó. Sin embargo, en la década de la década de 1960 Marvel Comics se lo quedó para usarlo en el cómic que después llevó al personaje que Brie Larson interpreta en la reciente película Capitana Marvel.

En 1972, cuando DC revivió al personaje, se le seguía llamando Capitán Maravilla, pero el nombre de su cómic era Shazam!. En 2011, considerando que muchos admiradores pensaban que el personaje mismo se llamaba Shazam, DC bautizó a su héroe con ese nombre. El de la película es el mundo del Capitán Marvel original.

“Con todos los proyectos, tienes que ser fiel al material”, dijo Levi. “Nosotros tuvimos mucha suerte con ‘Shazam’ porque el tono de la historia es ligero. No puedes hacer una película sobre un niño de 14 años que tiene el poder mágico de convertirse en superhéroe y hacerlo de una manera demasiado seria. Hay que ponerle mucha diversión. No tuvimos que esforzarnos, fue algo que simplemente se transmitió”.



En otras palabras, Shazam no es un acongojado Batman, Spider-Man o Wolverine.



La versión fílmica de Shazam pasó por muchas pausas y reinicios; en un momento incluso se creía que Dwayne Johnson la protagonizaría. Pero pasó mucho antes de que el proyecto pudiera concretarse.

“Vi las audiciones de más de 100 personas, pero ninguna era la indicada”, afirmó David F. Sandberg, el director. “Cuando vi la grabación de Zach, me pareció perfecto. Da la idea de ser un niñote, pero por las razones correctas. Otros actores solo intentaban actuar como tontos. Zach tenía el entusiasmo natural, por eso se sentía más infantil, pero de una manera auténtica”.

Como suele suceder con las estrellas de una película de superhéroes, Levi tuvo que invertir tiempo en el gimnasio: la licra no perdona y guarda pocos secretos.

“Fueron seis días a la semana durante un año”, dijo. “Quería estar grandote como (Chris) Hemsworth. ¡Es broma! La comparación mata la alegría”.