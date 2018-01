Seth Meyers apunta contra los escándalos sexuales en Hollywood

El presentador de los Globos de Oro, Seth Meyers, dio inicio a la primera entrega importante de premios de Hollywood del 2018 con una serie de bromas sobre los escándalos de conducta sexual inapropiada que han sacudido la industria del entretenimiento.



"¡Feliz Año Nuevo Hollywood! Es 2018. La marihuana finalmente está permitida y el acoso sexual finalmente ya no lo es", bromeó Meyers, quien recibió fuertes aplausos de la audiencia de estrellas en Beverly Hills.

Las múltiples acusaciones contra actores, cineastas y agentes de Hollywood desde octubre del 2017 han llevado a muchos de los acusados a ser despedidos, obligados a renunciar o abandonar proyectos creativos.



Algunas de las estrellas que asistieron a la ceremonia, como la mexicana Salma Hayek, han descrito sus propias experiencias desgarradoras.



Refiriéndose a los nominados masculinos para los principales premios de la televisión y el cine estadounidense, Meyers dijo: "Esta será la primera vez en tres meses que no será aterrador escuchar su nombre leído en voz alta".



La noche comenzó con una alfombra roja, normalmente colorida, transformada en un mar de estrellas vestidas de negro para mostrar su solidaridad con las víctimas de acoso sexual dentro y fuera de la industria del entretenimiento.



Angelina Jolie, Emma Stone, Amy Poehler, Gal Gadot, Jessica Biel, Kerry Washington, Octavia Spencer, Jessica Chastain, Laura Dern y Claire Foy estuvieron entre la mayoría que vistió de negro para apoyar a la campaña Time's Up, lanzada a principios de esta semana, que lucha contra el acoso sexual especialmente en los lugares de trabajo.



Entre los primeros ganadores del domingo estuvieron a Nicole Kidman, que se llevó el premio a mejor actriz en una miniserie de televisión por su rol en "Big Little Lies" de HBO, y Elisabeth Moss, por su papel en el drama distópico de Hulu "The Handmaid's Tale".



Sam Rockwell fue reconocido como mejor actor de reparto por interpretar a un policía en la comedia negra "Three Billboards outside Ebbing, Missouri". Rachel Brosnahan se llevó el Globo de Oro a mejor actriz de una comedia televisiva por "The Marvelous Mrs. Maisel" de Amazon.