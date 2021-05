HBO MAX ya tiene fecha de llegada a Uruguay: conocé los detalles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El próximo 29 de junio llegará HBO Max a Uruguay. El servicio de streaming para América Latina fue presentado hoy, y contará con un impresionante catálogo de series y películas.

La plataforma tendrá las producciones originales de HBO como Game of Thrones, Euphoria, Patria o Sex and the City, así como producciones de HBO Max como The Flight Attendant o Rised by Wolves. También especiales como la reunión de Friends y películas como la saga Harry Potter, Mujer Maravilla 1984, Liga de la Justicia, el corte de Zack Snyder y más estrenos que se anunciarán en los próximos días.

Además, los usuarios podrán ver las series y películas de la editorial DC y producciones de Warner, Cartoon Network y HBO MAX Originals.



El servicio contará con dos modalidades de suscripción, un plan standard y otro movil, y tendrá beneficios para quienes se suscriban por tres meses o por un año, con un descuento de hasta el 30 por ciento.

El plan standard permitirá que se creen hasta cinco perfiles y que tres usuarios puedan ver contenido en simultáneo en computadoras, televisiones Smart, tablet y celulares. También se podrán descargar contenidos y ver videos en 4K.



El movil permitirá ver películas y series en celulares y tablets. Esto se debe a que dos de cada tres usuarios miran videos a través de estos dispositivos.

Además de estas modalidades, los usuarios podrán ver los primeros episodios de varias series de HBO gratis sin suscripción; y HBO Max también contará con un período de prueba, gratis, de siete días.



El precio de las suscripciones se dará a conocer próximamente.

"Nuestro lanzamiento en América Latina y el Caribe es el primer paso en nuestro despliegue global de HBO Max. Estamos encantados de que los fans de toda la región puedan disfrutar pronto de la plataforma HBO Max y de su increíble colección de contenidos. WarnerMedia es una de las fuentes más populares y confiables de entretenimiento e información en toda América Latina y estamos muy contentos de que nuestro viaje global comience aquí", agregó Johannes Larcher, responsable de HBO Max Internacional, en este lanzamiento.