Una semana porteña que está llena de cine

El Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (Bafici), uno de los más importantes en América Latina, celebra su vigésima edición, en la que se estrenarán 200 películas y contará con figuras del cine como el estadounidense John Waters y el francés Philippe Garrel.

La función de apertura del evento, que se extenderá hasta el próximo 22 de abril, se realizó este miércoles en el cine Gaumont, donde se proyectó Las Vegas, una comedia romántica del argentino Juan Villegas, que, al mismo tiempo, se emitió al aire libre en una plaza de la ciudad.

Como otros años, se convocó una manifestación a las puertas de la sala, donde un grupo de estudiantes, cineastas, documentalistas y otros trabajadores de la industria protestaron por las medidas y los recortes de presupuesto por parte del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), que consideran que perjudica especialmente a la producción independiente argentina.

Entre los cerca de 400 títulos que este año se pueden ver en las 36 sedes del festival, algunos de ellos de forma gratuita, habrá 107 estrenos internacionales y otros 99 regionales.

Uno de los más esperados es La Flor, de Mariano Llinás, que se proyectará en tres partes, ya que, con 14 horas de duración, se trata de la película argentina más larga de la historia.

El director estadounidense John Waters es la estrella invitada al festival, donde este sábado presentará su película de culto Pink Flamingos (1972), y hará lo mismo con Cry Baby (1990) y Serial Mom (1994), entre otras, además de ofrecer charlas sobre cine en distintos espacios de la ciudad.

Asimismo, están presentes la irlandesa Nora Twomey, cuya The Breadwinner —producida por Angelina Jolie y que estuvo nominada al Óscar a mejor película de animación— se proyectará en tres ocasiones, y el actor escocés Ewen Bremner, conocido por su papel de Spud en las dos Trainspotting —que se verán en el festival—, que dará un taller.

El director francés Philippe Garrel también se encuentra en la ciudad para presentar una retrospectiva de su obra, que incluirá 14 de sus películas, como Les amants réguliers (2005) o su ópera prima, Les enfants désaccordés (1964).

Entre la veintena que concursa en la Competencia Internacional, están la brasileña Azougue Nazaré, de Tiago Melo; la china From Where We’ve Fallen, de Wang Feifei; la colombiana Virus tropical, de Santiago Caicedo; la surcoreana A Tiger in Winter, de Lee Kwang-kuk; la francesa 1048 lunes, de Charlotte Serrand; o las argentinas Paisaje, de Jimena Blanco, y La flor.

Decenas de títulos ompetirán en el resto de secciones: Latinoamericana, Vanguardia y Género, y Derechos Humanos.

Tras conocerse los ganadores, el 22 de abril se realizará la ceremonia de clausura en el cine Gaumont con la presentación de Isla de perros, la última película animada de Wes Anderson.