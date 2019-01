Una selección variada y gratuita de cine francés

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

My French Film Festival ofrece una visión de cómo es la escena del cine francés actual. A través de una selección de 10 películas y 10 cortometrajes, que se pueden ver de forma gratuita en la web de este festival virtual (www.myfrenchfilmfestival.com), funciona como un concepto inédito que fue creado para generar visibilidad a la joven generación de cineastas franceses y la posibilidad a los internautas del mundo entero de compartir el amor que sienten por el cine francés. En esta novena edición, el festival con nuevas películas, nuevas plataformas asociadas y estrenos en las salas en varios territorios.

Hasta el 18 de febrero se podrá acceder de forma gratuita a las 20 obras cinematográficas, que están dividas en seis grupos, que ofrecen una mirada representativa de la gran diversidad del cine francés. Las categorías son las siguientes: Family Business (que retrata las relaciones familiares), What the F...rench? (donde diversos héroes se meten en varias situaciones absurdas), Women at War (que incluye diversos retrato de mujeres en lucha contra el mundo que les rodea), In Your Face (un acercamiento al cine rupturista), Love ‘A la francesa’ (basada en varias historias de amor) y New Horizons (que retrata las nuevas maneras de hacer cine en el país europeo).



Las obras están subtituladas en 10 idiomas, entre ellos, español, y no hay límite para ver las películas.