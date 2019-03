Por segundo año consecutivo, Netflix no participará del Festival de Cannes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Por segundo año consecutivo, Netflix no presentará ninguna de sus películas originales en el Festival de Cine de Cannes, que se celebrará entre el 14 y el 25 de mayo. Aunque se hizo el intento de llegar a un acuerdo con la dirección del certamen, Variety informó que la plataforma de streaming no está dispuesta a cumplir con los requisitos que el festival impone a los títulos que buscan ser parte de su programación. La empresa tampoco presentará películas fuera de competencia o en secciones paralelas.

Según el medio especializado, las negociaciones entre el gigante del streaming y la dirección de uno de los festivales de cine más prestigiosos no terminaron con un acuerdo.

El director de contenidos de Netflix, Ted Sarandos, y el director artístico de Cannes, Thierry Frémaux, tuvieron una extensa reunión en Los Ángeles, pero fue en vano. El festival tiene como uno de sus requisitos que las películas en competencia se estrenen en cines en Francia, algo que la plataforma no quiere cumplir.

polémica Un problema que empezó en 2017

El comienzo de esta polémica surgió en la edición de 2017 del festival francés. Ese año, Netflix presentó dos películas: Okja, del surcoreano Joon-Ho Bong, y The Meyerowitz Stories, de Noah Baumbach. La buena recepción que tuvieron en el festival no cayó en gracia a varios sectores de la industria cinematográfica. Sin ir más lejos, el presidente del jurado en aquella edición, Pedro Almodóvar, destacó que "sería paradójico" que ganara algún premio un film que no pasó por salas de cine. A partir de ese episodio, Cannes modificó las reglas e hizo de la proyección en salas francesas un requisito obligatorio.



El año pasado, la situación se agravó con el estreno de Roma, de Alfonso Cuarón. Se informó que los organizadores del festival estaban interesados por la película, pero desde el servicio streaming se negaron a estrenarla en salas francesas. De esta manera, el título -que ganó el Oscar a mejor película extranjera- quedó afuera de competencia. "Estoy muy triste por no poder tener en competición a Alfonso Cuarón. Roma es una bella película", afirmó en ese momento Frémaux. Lo mismo sucedió con Al otro lado del viento, el largometraje de Orson Welles que Netflix rescató del olvido.



De esta manera, The Irishman, la nueva cinta de Netflix, dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Robert De Niro y Al Pacino, no estará en el certamen aunque se había rumoreado que podría participar del festival.



Semanas atrás, Steven Spielberg aportó una vez más a la polémica, luego de opinar que los premios Oscar deberían tener una política similar a la de Cannes con respecto a los films estrenados en Netflix.