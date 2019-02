Seguí en vivo todo lo que pasa en la 91° edición de los Premios Oscar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Queen + Adam Lambert abrió con un golpe de rock la 91° edición de los Premios Oscar, una ceremonia esperada porque se llegó a ella con varias polémicas, cambios de opinión y la renuncia del anfitrión. Tras la actuación de la banda y un clip armado con fragmentos de las películas nominadas, las comediantes Tina Fey, Amy Poheler y Maya Rudolph subieron al escenario para tirar chistes, obvio, y entregar el primer premio de la noche.

Regina King se llevó el Oscar a mejor actriz de reparto por su trabajo en If Beale Street Could Talk, una de las pocas nominadas a estos premios que todavía no se estrenó, ni tiene fecha de estreno, en Uruguay. Y Free Solo, que Nat Geo estrenará el 3 de marzo para América Latina, fue elegido inmediatamente después como mejor documental.

El vicepresidente, una de las más nominadas de la noche (con siete candidaturas, incluyendo la de mejor película), ganó el Oscar a mejor peinado y maquillaje. Y Pantera Negra obtuvo el de mejor vestuario, un galardón que le hizo justicia a uno de los rubros más fuertes del film.

Pantera Negra consiguió rato después su segundo premio de la noche, por diseño de producción. La estatuilla fue por el trabajo de Hannah Beachler, quien había hecho historia al ser la primera mujer afroamericana nominada en esta categoría.

Roma, otra de las más nominadas (10), consiguió su primer Oscar cuando había pasado la primera hora de ceremonia. Alfonso Cuarón subió al escenario para recoger el premio a mejor fotografía; es el primer director en haber sido nominado a los galardones de la Academia por la dirección de la película y la dirección de fotografía.

Los siguientes que se entregaron, el de mejor edición de sonido y mejor mezcla de sonido, fueron los dos para Bohemian Rhapsody.