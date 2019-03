La secuela de la película "Angry Birds" ya tiene tráiler: miralo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Primero fue un juego para celulares, donde los jugadores tenían que utilizar aves para ir derribando a los chanchos verdes. Ese entretenimiento, que se convirtió en uno de los más descargados, llegó al cine en 2016, con Angry Birds, la película. Una buena recepción de la crítica, y una recaudación que superó los 352 millones de dólares, daban a entender que una secuela estaba en camino, y ya se conoció el tráiler de esta continuación, que en Uruguay se estrenará el 29 de agosto.

Para Angry Birds 2 vuelven a la carga Red, el pájaro de color rojo con problemas de mal genio, y sus amigos Chuck, el pájaro amarillo hiperactivo, y Bomb, el pájaro negro muy volátil. En esta segunda parte, las aves y los villanos cerdos de color verde, llevarán su conflicto a un nuevo nivel, cuando un ave que escapa de la nieve llegue a la isla.

Esta secuela está dirigida por Thurop Van Orman (The Marvelous Misadventures of Flapjack) y John Rice (Rick y Morty), con guion de Peter Ackerman (The Americans, La era del hielo) y en su idioma original, contará con las voces de Jason Sudeikis, Josh Gad, Leslie Jones, Bill Hader, Rachel Bloom y Awkwafina.