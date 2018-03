En la secuela de "Frozen", Elsa podría ser homosexual

En La Bella y la Bestia, el taquillero título de Disney estrenado el año pasado, el personaje de LeFou interpretado por el actor Josh Gad, fue el primer personaje abiertamente gay en las películas de la compañía. Era un reclamo que se venía haciendo sentir entre los fans, que exigían una mayor diversidad entre las figuras de sus historias.

Y esa línea iniciada el año pasado se podría continuar en producciones por venir, más precisamente en la secuela de Frozen, la ganadora de dos Oscar en 2014, a mejor película animada y a mejor canción original ("Let It Go").

Es que Elsa, la protagonista, podría tener una novia o al menos un interés amoroso femenino en la próxima película, según trascendió en los últimos meses y confirmó el propio equipo de la película.

Sobre este asunto se había empezado a especular a partir del estreno de la canción, que algunos han leído como un himno sobre la salida del closet. En la película en sí, también se habían encontrado referencias a la homosexualidad, lo que de hecho había molestado a los conservadores estadounidenses, que rechazaron la producción de Disney.

En 2016, además, se viralizó el hashtag #GiveElsaAGirlfriend, que hablaba justamente de lo que parte del público esperaba de esta princesa para el futuro.

La codirectora y guionista de Frozen, Jennifer Lee, confirmó que están considerando esta posibilidad, en una entrevista con The Huffington Post.

"Me encanta que las personas estén hablando de eso y pensando sobre nuestra película, que esté creando diálogo, que Elsa sea este personaje maravilloso que le habla a tanta gente", dijo entusiasmada Lee y agregó: "Significa todo para nosotros ser parte de esa conversación".

En cuanto a la mirada interna del equipo de trabajo de cara a la secuela de Frozen, dijo que "tenemos toneladas de charlas sobre eso, y estamos muy consciente de esas cosas".

Y sobre el personaje de Elsa, declaró: "Ella me está diciendo todos los días a dónde necesita ir, y nos lo seguirá diciendo. Siempre escribo desde la caracterización, y dónde Elsa está y qué está haciendo con su vida, me lo está diciendo cada día. Y veremos a dónde va".

La segunda parte de "Frozen" tiene un estreno previsto para noviembre de 2019. Y está visto que mucho se va a escuchar sobre el desarrollo de los personajes hasta entonces.