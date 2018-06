Los secretos de A24, el estudio que tiene a Hollywood rendido a sus pies

Fresco, original y emocionante. Esas son las tres características que A24, uno de los estudios de mayor ascenso en Hollywood, buscan en sus películas. Según dijo una de sus integrantes a El País, dentro del cine estadounidense -ese que está dominado por superhéroes y antihéroes- hay un montón de esas historias. Solo hay que saber dónde buscar y, sobre todo, cómo promocionarlas.

La historia de A24 es una de David contra Goliat. Daniel Katz, David Fenkel y John Hodges, tres ejecutivos cinéfilos de New York con un gusto por las películas independientes de los noventa, empezaron su compañía en 2013 como una distribuidora de cine independiente.

Los tres fundadores dejaron sus trabajos, alquilaron unas oficinas en Manhattan y empezaron la compañía con la esperanza de llenar un vacío dejado por los grandes estudios frente al llamado “cine de autor”.

En su primer año, A24 se hizo con las nuevas películas de Sofia Coppola (Adoro la fama) y Harmony Korine (Spring Breakers).

Cinco años después, A24 ya es una de las presencias frecuentes en los Premios Oscar, una ceremonia de la que ya ha salido con varias estatuillas bajo sus brazos. Entre sus victorias más recordadas, está la de Luz de luna, la primera película que el estudio produjo de forma íntegra. La película dirigida por Barry Jenkins le arrebató en 2016 el premio a Mejor película a La La Land: una historia de amor.

"Luz de luna", de A24, ganó el premio Oscar a Mejor película en 2017.

Solo el año pasado, el estudio estrenó Lady Bird, The Disaster Artist: obra maestra y El proyecto Florida (tres de sus 15 estrenos en 2017), obras premiadas en diferentes circuitos y celebradas por la crítica. Los tres largometrajes, dirigidas por cineastas novatos o independientes, resumen parte del foco del enfoque del estudio, que intenta buscar voces distintivas dentro de la industria.

Así lo resumió Sasha Lloyd, la jefa de distribución internacional de A24, en diálogo con El País. Lloyd, quien trabaja como consultora de estrategia y financiamiento corporativo para compañías de entretenimiento cinematográfico y televisivo, abandonó su puesto en Goldman Sachs para subirse al barco de A24.

“Vine a construir el negocio internacional”, dice Lloyd. “A medida que A24 comenzó a producir películas, hubo la oportunidad de explorar cómo distribuir esas películas a una audiencia global”.

El 2017 fue uno de los mejores años en el estudio (“Tuvimos algunas películas maravillosas”, señala la ejecutiva) y últimamente, Uruguay pudo presenciar parte de esa cosecha y la de otros años. En salas uruguayas se exhibieron The Disaster Artist: obra maestra, Lady Bird, El proyecto Florida, El sacrificio del ciervo sagrado, La bruja, La habitación y en Netflix se pudo ver It Comes at Night y American Honey, entre otros títulos recomendables.

Para 2018, A24 ya tiene varios caballitos en carrera enfilados para la próxima temporada de premios. "Eight Grade", el debut como director del comediante Bo Burnham ya suena como “la Lady Bird” de este año, por ejemplo.

Con el terreno del cine ya reconocido, Lloyd señala que A24 también comenzará a involucrarse más en negocio de la televisión, donde planea empezar a producir sus propias series originales.

“Originalmente compramos películas en festivales o mercados, ahora estamos produciendo internamente” dice Lloyd, quien también afirmó que parte de la misión de A24 ha sido buscar formas originales para promocionar sus títulos.

Desde un uso poco convencional y hasta atrevido de las redes sociales, la visita sostenida a festivales internacionales y un especial cuidado en el arte promocional de sus películas, a A24 no parece importarle que su público juzgue las tapas de las obras en su biblioteca.

Vea el tráiler de "El legado del diablo"

Una de las apuestas de género del estudio para 2018 que llegará pronto a Uruguay será El legado del diablo, una película que Lloyd presentó como “más terrorífica que El exorcista”. Protagonizada por Toni Collette, la película narra lo que le sucede a la familia Graham cuando una hija comienza a desentrañar secretos sobre su ascendencia.

En Australia, un avance de El legado del diablo fue exhibido, por error, en una sala repleta de niños expectantes de Las travesuras de Peter Rabbit. Aunque cabe preguntarse si el accidente no fue otra estrategia arriesgada del estudio, algo es seguro: A24 vino a romper las reglas.