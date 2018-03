Sean Penn podría dejar de actuar

Sean Penn podría seguir el camino de Cameron Diaz o Daniel Day Lewis, y estar cerca de despedirse de la actuación. En una entrevista con el programa Sunday Morning, el prestigio intérprete confesó que su oficio perdió mucho encanto.

En la nota, el protagonista de Río místico reveló que "es grandioso cuando trabajás con buenos actores, buenos directores o buenos guionistas, ¿pero acaso eso me deja una gratificación a lo largo del tiempo? Quizás podría pensar una respuesta desde un punto de vista racional. Pero desde mis entrañas siento que ya no estoy más enamorado de la actuación".

Estas palabras revelan un síntoma que puede apreciarse a lo largo de los últimos años en la carrera de Penn, y es que el actor cada vez participa de menos proyectos. En 2015 solo prestó su voz para el film Angry Birds, y para un episodio de Family Guy. En 2017, solo trabajó en la aún inédita miniserie American Lion. Y en este año, solo se lo podrá ver en el film The Professor and the Madman, y en la serie The First, la nueva ficción del creador de House of Cards.

De momento, Penn pareciera estar más interesado en su incipiente carrera como escritor. Hace poco tiempo terminó su primer libro, Bob Honey Who Just Do Stuff. La novela, que será publicada en Estados Unidos el martes, trata sobre un vendedor de fosas sépticas devenido a asesino serial. Indudablemente y según sus propias palabras, el desafío de la literatura perece haber atrapado al actor: "Algunas personas buscarán este libro, y otras personas no. Algunos realmente creo que lo disfrutarán, y otros lo aborrecerán. Y eso es lo que me gustaría decir de mí mismo".