Scorsese, De Niro y Pacino abrirán el Festival de Cine de Nueva York

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El servicio de streaming Netflix vuelve a sonar con fuerza para la próxima temporada de premios en el cine. Después de la exitosa Roma de Alfonso Cuarón, ahora le llega el turno a lo nuevo de Martin Scorsese, The Irishman (“El irlandés”), como relevo para este año. Si bien falta tiempo para los Oscar, la película será la encargada de abrir la 57° edición del Festival de Cine de Nueva York que se celebrará entre el 27 de setiembre y el 13 de octubre. Por ahora, no hay fecha de estreno en Netflix.

Más allá de que este festival no es de los más conocidos en el mundo, como sí lo son el de Cannes, Venecia o Berlín, algunos de los títulos que se han estrenado allí tuvieron fuerte presencia en los premios de la Academia, como pasó con La vida de Pi, La red social o La Favorita.

Este título no solo es el regreso de Scorsese al universo criminal después de Los infiltrados, que le valió su primer Oscar a mejor director. También es la posibilidad de tener una vez más en la misma pantalla a dos de los mejores actores de todos los tiempos: Robert de Niro y Al Pacino. Ellos comparten elenco por cuarta vez; la última fue en Las dos caras de la ley (2008).

En un comunicado de prensa, Kent Jones, presidente del Festival, dijo que “The Irishman es muchas cosas: rica, divertida, preocupante, entretenida y, como todas las grandes películas, absolutamente singular. Es el trabajo de los maestros, hecho con un dominio del arte del cine que rara vez he visto en mi vida, y se desarrolla a un nivel de sutileza e intimidad humana que realmente me sorprendió. Todo lo que puedo decir es que el minuto en que terminó mi reacción inmediata fue que quería verla de nuevo”.

Como género, The Irishman podría clasificarse como un drama criminal que le costó a Netflix cerca de 200 millones de dólares. Es la novena vez que De Niro trabaja con Scorsese y la primera vez que Pacino es dirigido por el cineasta. Y el reparto también incluye otras caras conocidas de Scorsese como Joe Pesci, Harvey Keitel y Bobby Cannavale. Mientras, para Anna Paquin y Ray Romano es la primera vez bajo las órdenes del director.

Al Pacino y Robert de Niro en The Irishman. Foto: Difusión

Basada en el libro de Charles Brandt I Heard You Paint Houses, la película The Irishman se centrará en la relación entre el buscavidas y asesino, Frank Sheeran (De Niro) y el líder sindical Jimmy Hoffa (Pacino). De Niro, Pacino y Pesci es el tridente protagonista de esta historia que cuenta con la épica del mundo del crimen organizado en Estados Unidos, un universo al que Scorsese ha retratado en varias oportunidades.

En la película para Netflix, la trama se desarrolla durante la postguerra, con Pesci como el jefe de la mafia de Pensilvania, Russell Bufalino, y Keitel como el mafioso Angelo Bruno.

Así, el film tratará uno de los misterios sin resolver de la historia estadounidense: Jimmy Hoffa. La desaparición del líder sindical, ocurrida en 1975, ya fue tema para especulaciones y alguna película, como Hoffa que protagonizaron Jack Nicholson y Danny de Vitto. Además, contará entretelones del crimen organizado, como su funcionamiento interno, así como las rivalidades entre las familias mafiosas.

Joe Pesci y Robert de Niro en The Irishman. Foto: Difusión

Ya desde su anuncio, se generó mucho debate sobre el lanzamiento de la película. Según Variety, Scorsese quiere que sea vista en tantas pantallas como sea posible, aunque es sabida la política de Netflix con respecto a los estrenos convencionales (prefiere lanzarlas a las pocas semanas en su plataforma), lo que ha enfurecido a grandes cadenas de cines como AMC y Regal, que se niegan a proyectar títulos del servicio de streaming.

“Admiro mucho las selecciones audaces y visionarias que el festival presenta al público año tras año”, dijo Scorsese. “Estoy agradecido de tener la oportunidad de estrenar mi nueva película en Nueva York junto con mi maravilloso reparto y equipo”.