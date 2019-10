Scorsese dijo que lo que hace Marvel no es cine y Robert Downey Jr. le contestó

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Martin Scorsese se metió en un tema que parece sencillo, pero que en el fondo puede ser muy polémico: el cine de superhéroes. El prestigioso director neoyorquino, al ser consultado al respecto en una entrevista aseguró: "No las veo. Lo intenté, ¿sabes? Pero eso no es cine. Honestamente, lo más cerca que puedo pensar de ellas, con todo lo bien hechas que están, con los actores haciendo lo mejor que pueden bajo esas circunstancias, son los parques temáticos. No es el cine de seres humanos tratando de transmitir experiencias emocionales y psicológicas a otro ser humano".

La oleada de reacciones no se hizo esperar, como la del director James Gunn, quien es es más conocido por haber dirigido la adaptación cinematográfica del cómic de Marvel Guardianes de la Galaxia y su secuela Guardianes de la Galaxia Vol. 2.



James Gunn recordó que el propio Scorsese fue duramente cuestionado en 1988 cuando algunos sectores de la sociedad llamaron a boicotear su película La última tentación de Cristo. “No estoy diciendo que el fanatismo religioso es igual que [una persona que] no le gusta mis películas, ni que esté en la misma categoría. Lo que quiero decir es que no me gusta que las personas juzguen cosas sin verlas, ya sea una película de Cristo o un género”, mencionó.

Luego lo tocó a Robert Downey Jr. pronunciarse al respecto: "Te diré la verdad, no esperaba que el MCU (Marvel Cinematic Universe) se convirtiese en lo que es ahora, una hidra gigante con muchas cabezas. Siempre he tenido otros intereses y, de acuerdo a Scorsese, esto no es cine, así que tendré que mirar más allá. ¿No crees?", dijo con ironía en el programa de Howard Stern.

Scorsese, quien este año ya había participado de otra polémica vinculada al lugar de Netflix en el cine, comparó las películas de Marvel con "parques de atracciones" y Downey dio una réplica elegante: "Es su opinión. En fin, las ponen en los cines. Agradezco su opinión porque considero que, como todo en la vida, necesitamos todas las perspectivas posibles para poder concentrarnos y seguir hacia delante. No me ofende porque no tiene sentido, sería como decir que Howard Stern no hace radio".

Sin embargo, cuando los fans calificaron a Scorsese de envidioso, Downey lo defendió: "Por supuesto que no, es Martin Scorsese. Eso sí, queda mucho que decir sobre cómo estas películas de género -y estoy contento de ser parte del 'problema', si es que lo hay- denigraban el aspecto artístico del cine. Cuando vienes cual bestia pisando fuerte y eliminando a la competencia de una forma tan evidente, es fenomenal".

Samuel L. Jackson, que interpreta a Nick Furia en el MCU, también dijo lo suyo sobre los dichos de Scorsese: "Es como decir que Bugs Bunny no es gracioso. Las películas son películas. Es decir, no a todo el mundo le gusta su cine tampoco. Hay un montón de italoamericanos que creen que no debería hacer películas sobre ellos así. Todo el mundo tiene una opinión, que está bien. No va a parar a nadie de hacer películas".

Karen Gillan, que interpreta a Nébula en las películas de Marvel, también ha salido a defender el cine que hacen y, sobre todo, las que ha hecho con James Gunn: Guardianes de la Galaxia. "Yo diría que las películas de Marvel son cine. Absolutamente. Cine es contar historias de manera visual. Tienen corazón, tienen alma, y también tienen (Guardianes de la Galaxia) el alma de James Gunn en ellas. James Gunn pone mucho de su propia personalidad, su sentido del humor... hay una gran representación de él como persona, por lo tanto es muy cinematográfico. Es un artista".