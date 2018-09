San Sebastián premio una historia gitana

Entre dos aguas se llevó la Concha de Oro a la mejor película en el Festival de San Sebastián, en una gala muy propicia para Argentina, donde Rojo obtuvo tres importantes premios, uno de ellos para su joven director Benjamín Naishtat.

El director catalán Isaki Lacuesta ganó la segunda Concha de Oro de su carrera, con la conmovedora historia de dos hermanos gitanos de Andalucía, Israel y Cheíto Gómez Romero.

La realización tiene mucho de excepcional, y es que ambos eran los protagonistas de su filme La leyenda del tiempo, de 2006.

Si el flamenco dominaba aquella cinta, rodada en la patria chica de Camarón de la Isla, en la nueva entrega las tornas han cambiado: Cheíto es soldado de la Marina, e Israel, recién salido de prisión y con tres hijas pequeñas, ha de elegir entre malvivir trabajando honestamente o el dinero fácil del narcotráfico.

Entre dos aguas fue elegida como la mejor de las 18 películas que competían en la sección oficial por un jurado presidido por el director estadounidense Alexander Payne.

La velada fue excelente para Argentina, empezando por Rojo, sobre los prolegómenos de la dictadura de 1976-1983, y que se llevó tres premios: Concha de Plata al mejor director para Naishtat, de 32 años, mejor actor para Darío Grandinetti, y mejor fotografía para Pedro Sotero.

Al recibir el galardón, Grandinetti aprovechó para decir que la película ha de servir de advertencia "en estos momentos en que parece que la derecha y el fascismo han vuelto a crecer en el mundo".

El premio de la sección Horizontes Latinos, donde competían 12 producciones latinoamericanas, fue para la también argentina Familia sumergida, sobre una mujer que debe enfrentar el duelo tras morir su hermana. Se estrena en el Monfic, el festival de cine de Movie que empieza el 11 de octubre.

Por último, Argentina se llevó una mención especial para El motoarrebatador, la la tragicomedia de Agustín Toscano sobre un ladrón que se arrepiente de su delito y trata de redimirse ayudando a su anciana víctima. En su producción participó la uruguaya Oriental Films. La uruguaya Lucía Garibaldi ganó el premio En construcción por Los tiburones.

RELACIONADAS Una uruguaya premiada en el Festival de Cine de San Sebastián By Rosalia Souza Una uruguaya premiada en el Festival de Cine de San Sebastián Una uruguaya premiada en el Festival de Cine de San Sebastián

El premio a la mejor actriz fue por otro lado para la noruega Pia Tjelta, por su rol en Blind Spot. Una película angustiosa, filmada en tiempo real y como un solo plano secuencia, donde hace el rol de una madrastra desesperada cuando descubre que su hijastra adolescente ha intentado quitarse la vida.

Igualmente hubo un premio, el del mejor guion, para el escocés Paul Laverty, quien escribió el biopic Yuli, dirigido por Icíar Bollaín y en el que el bailarín cubano Carlos Acosta se interpreta a sí mismo.

La gala de este sábado puso el punto final a la 66ª edición del Festival de San Sebastián, donde se proyectaron en total más de 190 películas y se vio desfilar a estrellas como el director mexicano Alfonso Cuarón, la francesa Juliette Binoche o el canadiense Ryan Gosling, que a su llegada desató la locura entre los fans.

Entre los muchos películas abordados en las películas emergieron dos en particular: el narcotráfico —con premio especial del jurado para la filipina Alpha, The Right to Kill, de Brillante Mendoza— y el feminismo. Y es que en esta edición, la organización del Festival firmó una carta para promover una mayor presencia de las mujeres en la industria.