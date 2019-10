La saga de "Star Wars", "Frozen" y todo lo que abandona Netflix en octubre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Como todos los meses, además de estrenos, Netflix despide varias series, películas y documentales de su catálogo.



Para octubre, hay muchas sagas que dicen adiós al servicio de streaming. Las películas de Star Wars y tres películas de American Pie se van de Netflix. Lo mismo sucede con varias series de Disney: Violetta, Phineas & Ferb, Frozen, Lilo & Stitch, Junior Express, Buena suerte, Charlie! y Star Vs. Las fuerzas del mal.



Lo mismo pasará con títulos como Perros de la calle (de Quentin Tarantino), la primera de John Wick, Ted y el musical Mamma Mia!



A continuación, la lista completa de las películas y series que abandonan la plataforma para América Latina.

lista 1° de octubre

Películas

The Wrath of Vajra

The Broken Tower

​Get a Job

Asthhma

Chole & Theo

Whatever It Takes

John Wick: Otro día para matar

Cómo robar un perro

Milagros del cielo

El libro de los secretos

La sangre del gallo

Office

The Condemned 2

Triple 9

The Barkley Marathons

The Nightmare

The Secrets of Emily Blair

De ladrón a policía

Series

​Dark Net

​Fantastic

My Horrible Boss

Pasión de Gavilanes

LISTA 2° de octubre

Películas

Finders Keepers

Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma

Star Wars Episodio II: El ataque de los clones

Star Wars Episodio III: La venganza de los Sith

Star Wars Episodio V: El Imperio contraataca

Star Wars Episodio VI: El regreso del Jedi

Star Wars: The Clone Wars

Empire of Dreams: The Story of Star Wars Trilogy

Lego Star Wors: The Yoda Chronicles

Phineas y Ferb: Star Wars

Science of Star Wars

Star Wars Rebels

Star Wars: The Legacy Revealed



Series

Star Wars: The Clone Wars



LISTA 5 de octubre

Películas

​It Was Fifty Years Ago Today!

Mamma Mia!

Green Room

You Laugh but It's True

LISTA 7 de octubre

Películas

Every Second Counts

Salvador Martinha

LISTA 9 de octubre

Películas

Little Witch Academia

Litt: The Enchanted Parade

Ted



Series

Secret Healer

The Outstanding Woman

lista 12 de octubre

Películas

Queen Mimi

R.I.P.D.: Policía del mas allá

LISTA 15 de octubre

Películas

La princesa prometida

​Mickey once upon a Christmas

Aftershock

G.I Jane

​Being George Clooney

Breakup Doogies

Perros de la calle

Capitán America: El primer vengador

Con Air

Cube

Hello, My Name is Doris

El crazy che

Frozen

Frozen: fiebre congelada

Sister

Recuérdame

Lilo y Stitch

Mi amigo el dragón

A Goofy Movie

Selma

Mujer bonita



Series

Austin & Ally

Buena suerte, Charlie

Once Upon a Time

Desperate Housewives

​Hannah Montana

Jake y los piratas de nunca jamás

Junior Express

Lost

Solomon's Perjury

Shake It Up

Phineas y Ferb

Star Vs. Las fuerzas del mal

The OC

Violetta

LISTA 17 de octubre

Películas

American Pie: The Book of Love

America Pie: Bet House

American Pie: The Naked Mile

Más allá de los sueños

Bridget Jones 1 y 2

El chacal

Cuestión de tiempo

Gangster americano

LISTA 18 de octubre

Películas

Chucky 3