Un rostro extraño y requerido en Hollywood

Cindy Pearlman / The new York Times

Si piensan que Benedict Cumberbatch es una estrella de cine poco común, bienvenidos al club, cuyo primer miembro es el mismo Cumberbatch.

“Tengo un rostro extraño”, dijo el actor británico. “Soy la combinación de una nutria y algo que a la gente le parece atractivo. Tengo el cuello largo y la cara también. Por lo general, sería el tipo que se pasa la vida de actor con cuellos altos y aparece a cuadro montado a caballo”.

Sin embargo, Cumberbatch no solo es un actor británico increíblemente dotado que cuenta con una serie de éxitos en teatro, televisión y dramas de cine independiente: además es una estrella de cine de primer nivel y al viejo estilo gracias al éxito de Star Trek: en la oscuridad (2013), en la que interpretó al villano genéticamente modificado Khan, y la gran película de Marvel Comics Doctor Strange: hechicero supremo (2016), donde fue el gran brujo protagonista.

“Estoy en las listas de hombres guapos”, dijo Cumberbatch. “Me halaga, pero, al mismo tiempo, no lo entiendo”.

El actor sigue combinando éxitos de la pantalla grande y apariciones más refinadas en el teatro, internet y la televisión. En la exitosa película Avengers: Infinity War, vuelve a aparecer en su papel de Stephen Strange, pero también estelariza una miniserie de cinco episodios titulada Patrick Melrose (sin fecha de estreno en Uruguay), basada en novelas de Edward St. Aubyn. Allí interpreta al playboy aristócrata de una familia disfuncional -Hugo Weaving y Jennifer Jason Leigh interpretan a sus padres- cuya vida es una saga de alcoholismo, adicción a la heroína, rehabilitación y matrimonio.

“Es un lienzo maravilloso y un papel extraordinario”, dijo el actor de 41 años, quien también fue productor ejecutivo del programa. “Mi única esperanza fue tratar de hacerle justicia a este trabajo. Desde hace tiempo había venido diciendo que, si pudiera interpretar a un personaje literario, sería este”, dijo Cumberbatch.

Mientras, en los cines de todo el mundo, Avengers: Infinity War, ya se perfila como una de las películas más taquilleras del año, superando los mil millones de dólares en solo dos semanas. Aunque la situación es desoladora para Dr. Strange y los Avengers, ya que los superhéroes deben aliarse para combatir a Thanos (Josh Brolin), un extraterrestre dictador cuasi omnipotente que se propone la destrucción del universo.

Tráiler de "Avengers: Infinity War"

Cumberbatch se ha dedicado a hacer la gira mundial para promover la película, y ha sido una experiencia como ninguna. “Es un tanto abrumador”, admitió el actor. “Hay mucha energía positiva que se destinó a esta película. Uno escucha sobre las hileras de fanáticos que se desviven por ver estas películas y acampan afuera de los cines antes del estreno. Es como estar en un sueño realmente extraño”, concluyó. “Uno se pregunta todo el tiempo: ‘¿Acaba de pasar esto?’”.

Después de interpretar al Dr. Strange en la película original, de tener una pequeña aparición en Thor: Ragnarok (2017) y estar en Infinity War, Cumberbatch informó que todavía se sentía fascinado por el papel. “Siempre me encantó el arco fantástico que este personaje ha experimentado desde que apareció por primera vez en la pantalla grande”, explicó. “Es un hombre que confía en su mundo y después sufre un accidente desastroso. Descubre que no sabía nada. Ese recorrido me parece interesante”.

“El Dr. Strange es alguien que entiende la realidad y lo que está más allá de ella”, continuó Cumberbatch. “Fue muy distinto de todo lo intenté hacer antes en mi carrera. Ser así de diferente fue un gozo para mí”.

Evidentemente, con el trabajo viene un nivel de pandemonio que resultó nuevo incluso para Cumberbatch, quien ha sido objeto de un ferviente culto desde que en 2010 se estrenó Sherlock, la serie en la que interpreta a un Sherlock Holmes de la era moderna. Los seguidores de Marvel son igualmente apasionados y mucho más numerosos.

“Sí, estos son fanáticos comprometidos”, afirmó. “Son entusiastas y, cuando voy a convenciones como la Comic Con, se hace un alboroto. Pero se trata de un alboroto amigable. Me hace feliz que esta franquicia sea tan querida. Como actor, uno solo desea poder darle más a la gente que hace fila durante tres días para pasar unos segundos contigo”.

Benedict Timothy Carlton Cumberbatch creció en Londres. Su padre es el actor de teatro y televisión Timothy Carlton, y su madre es la actriz de televisión Wanda Ventham; ambos han aparecido en tres episodios de Sherlock como los padres de Holmes.

Cumberbatch pasó su infancia en internados, donde comenzó a actuar en obras de Shakespeare. Posteriormente estudió actuación en la Universidad de Manchester y después en la Academia de Música y Arte Dramático de Londres, donde obtuvo una maestría en actuación clásica.

Estos últimos años han sido ajetreados para Cumberbatch, y no parece algo que parará pronto. Será la voz del personaje principal de The Grinch, que se estrenará este año, y coprotagonizará con Michelle Williams un drama policíaco próximo a estrenarse, que se titula Rio.

“He tenido la suerte suficiente de sentir cómo cobró impulso mi carrera”, comentó el actor. “Al mismo tiempo, con cada papel hay que hacer una apuesta y esperar que rinda frutos”.

Ya sea que esté interpretando a un detective icónico, un superhéroe de Marvel, un villano de Star Trek, un propietario de esclavos compasivo o un aristócrata autodestructivo, aborda el papel de la misma forma, mencionó Cumberbatch. “Tengo que encontrar un nivel de empatía y entendimiento con el personaje”, explicó. “No lo apruebo ni lo desapruebo. Mi trabajo es solo encontrar las tres dimensiones que conforman a ese hombre. Me pregunto: ¿qué lo hace

“Que un personaje no sea demasiado perfecto se acerca más a la verdadera experiencia humana”, dice el actor, cuyo objetivo es seguir haciendo de todo y dándolo todo.