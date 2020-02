Rose McGowan vs. Natalie Portman: polémica por la capa que Portman lució en los Oscar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El pasado domingo Natalie Portman fue de las personas más fotografiadas en la 92° ceremonia de entrega de los premios Oscar. La razón: su vistosa capa de Dior que lució que incluyó en su bordado a las directoras de cine que no han sido nominadas. Entre los nombres aparecían: Greta Gerwig (‘Mujercitas’), Lulu Wang (‘The Farewell’), Lorene Scafaria (‘Estafadoras de Wall Street’), Marielle Heller (Un amigo extraordinario), Mati Diop (Atlantique) y otras más. Muchos festejaron el elegante modo de denunciar el machismo que podría estar detrás de la lista de nominados. Rose McGowan salió a critirar a Portman en términos durísimos, y éste no guardó silencio y retrucó fuerte.



Rose McGowan publicó vía Facebook un duro texto contra su compañera a la que trata de “hipócrita”. “Este es el tipo de protesta que recibe críticas favorables de los principales medios por su supuesta valentía. ¿Valiente? No, no lo creo”.



La actriz asegura que Portman es una de tantas compañeras con este tipo de comportamiento contradictorio. “Actrices que supuestamente representan a las mujeres, pero en realidad no hacen mucho más. Por supuesto, las mujeres en el mundo seguirán comprando los perfumes que promocionas, las películas que haces ya que así piensan que están comprando parte de quién eres. ¿Pero... quien eres tú?”, preguntó McGowan a Portman.

Natalie Portman, y su singular denuncia. Foto: AFP

McGowan, una de las primeras que denunció al productor Harvey Weinstein por violación, denomina este comportamiento como “profundamente ofensivo” para la causa, ya que, según ella, resta credibilidad a las mujeres que realmente hacen el trabajo duro. “Hasta que tú y tus compañeras actrices actúen de forma honesta, háganos un favor a todos y cuelguen sus capas activistas bordadas, no quedan bien”.

Rose McGowan esgrime como uno de los principales argumentos en contra de la actriz es su escasa participación en películas con mujeres directoras, según ella debería comenzar predicando con el ejemplo. “Natalie, has trabajado con dos directoras en tu larga carrera, una de ellas eras tú. Tienes una compañía de producción que ha contratado exactamente a una directora: tú”, continúa hablándole a ella directamente, “Sí, tú, Natalie. Tú eres el problema. La hipocresía es el problema. El falso apoyo de otras mujeres es el problema”.

“No existe una ley que diga que necesita contratar mujeres, trabajar con mujeres o apoyarlas. En serio, haz lo que quieras. Lo que estoy diciendo es que dejes de fingir que eres algún tipo de defensora para alguien más que para ti”, sentencia.

Natalie Portman, una de las más fotografiadas de los Oscar. Foto: Reuters.

Portman, obviamente, lo la dejó pasar, y comenzó dándole la razón a Rose McGowan, sobre que ella no merece ser llamada valiente por usar un vestido, y quienes sí lo merecen son aquellas que han testificado en el juicio a Harvey Weinstein. Y luego añadió: “Es cierto que solo he hecho algunas películas con mujeres. En mi larga carrera, solo tuve la oportunidad de trabajar con directoras un par de veces: hice cortos, comerciales, videos musicales y películas con Marya Cohen, Mira Nair, Rebecca Zlotowski, Anna Rose Holmer, Sofía Coppola, Shirin Neshat y yo. Desafortunadamente, las películas no hechas que he tratado de hacer son una historia de fantasmas”.



Después recordó que ha tratado de incluir a las mujeres en sus proyectos y que vivió la experiencia, varias veces, de ayudar a contratar a directoras en proyectos de los que luego se vieron obligadas a abandonar debido a las condiciones que enfrentaban en el trabajo. “Después de que se hacen, las películas dirigidas por mujeres enfrentan dificultades para ingresar a festivales, obtener distribución y recibir elogios debido a los guardianes en todos los niveles. Por eso quiero decir que lo he intentado y lo seguiré intentando. Si bien aún no he tenido éxito, espero que estemos entrando en un nuevo día”, explicó Portman.