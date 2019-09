Roman Polanski, el director al que su arte siempre parece disculparle todo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si se piensa que él mismo y su situación personal y judicial parecen haber sido el centro temático de su obra, no es de extrañar que Roman Polanski haya filmado su versión del J’accuse de Emilio Zola sobre una de las grandes injusticias de la historia moderna. Es extraño, sin embargo, que haya sido reconocido con el Gran Premio del Jurado, el segundo premio en importancia de la Mostra de Venecia que terminó el sábado.

La presidenta del jurado, la argentina Lucrecia Martel, había anunciado su falta con aviso de la gala de la presentación de la película, una instancia que había encontrado otras resistencias; Martel la vio en función privada. Polanski está profugo de la Justicia estadounidense, por violar a una adolescente de 13 años hace 42 años; otras mujeres lo han acusado de lo mismo.

Que tras todo eso, se le haya premiado, habla tanto del jurado como del valor de una película. La constante posibilidad de que sea extraditado a Estados Unidos impidió la presencia de Polanski en la ceremonia; el premio lo recibió su esposa, Emmanuelle Seigner.

“Quisiera agregar que cuando uno habla sobre una película no está negando hablar sobre el autor, y el autor es un ser humano, como todos los directores de todas las películas. La peor cosa que podríamos hacer con un ser humano es separarlo de su obra porque entonces hay que ir y castigar a mucha gente”, dijo la directora de Zama al dar a conocer el fallo.

J’Accuse es la recreación del caso Dreyfuss, un oficial judío que fue condenado por traición en la Francia de comienzos del siglo XX aunque toda la evidencia lo exculpaba. Es considerado un hito de la intolerancia.

“La mayoría de los que me hostigan no me conocen y no saben nada del caso”, dijo Polanski en las notas que acompañaron J’Accuse. “Mi trabajo no es una terapia. Sin embargo, debo admitir que estoy familiarizado con mucho de lo que hace el aparato de persecución que se muestra en la película, y eso claramente me inspiró”.

Polanski, quien tiene 86 años y es considerado uno de los grandes directores en la historia del cine, desacreditó a las mujeres que lo acusan de haber abusado de ellas cuando eran menores. “Son historias absurdas de mujeres que nunca vi en mi vida que me acusan de cosas que, supuestamente, sucedieron hace más de medio siglo”. El director dijo que enfrentarlas era como pelear contra molinos de viento.

Después de 42 días preso, el 1° de febrero de 1978, Polanski salió de Estados Unidos el día antes de conocerse la sentencia final (que él señalaba como tendenciosa) sobre un caso en el que se había declarado culpable. El hecho ocurrió en la casa de Jack Nicholson a la que Polanski, que entonces, tenía 43 años, invitó a Samantha Gailey, que tenía (y él lo sabía) 13 años, para una sesión de fotos. Tomaron champagne y, de acuerdo al testimonio de ella, metacualona, un medicamento sedante-hipnótico. Tuvieron sexo y al otro día la policía arrestó a Polanski.

A pesar de que nunca más filmó en Hollywood (vive en Francia, donde nació antes de volver a Polonia con sus padres) desde entonces, no ha parado de filmar con estrellas importantes: en sus elencos han estado Harrison Ford, Johnny Depp, Ewan McGregor y Kate Winslet. En 2018, sin embargo, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood lo echó de su padrón.

Pero como expatriado y prófugo, Polanski tuvo tres nominaciones al Oscar, ganando una (saludada con una ovación de pie) como mejor director por El pianista en 2002; también le dio la Palma de Oro en Cannes. Era la historia de un músico en la Polonia ocupada, una situación que él conoció como niño en el gueto de Cracovia. Puede ser leída como la perseverancia del arte frente a la adversidad.

Polanski empezó a filmar a comienzos de la década de 1960 como el mejor de su generación en la escuela de cine de Polonia. Desde allí, combinando su talento y su perfil altísimo, se convirtió en uno de los grandes cineastas de la historia. Lo mejor de su filmografía probablemente se concentre entre 1965 y 1979 en una sucesión de películas que incluye Repulsión, El bebé de Rosemary, Chinatown y El inquilino. Su filmografìa recibió 22 nominaciones al Oscar.

Sus películas más recientes son ejercicios de género: adaptó dos obras teatrales (Un Dios salvaje, La Venus de las pieles); una película policial que también podría tener autorreferencias (El escritor oculto) y un drama de misterio, Basado en hechos reales. En su cine siempre ha habido una inquietud y un desafío a la autoridad, aunque su pose de enfant terrible quedó sepultada con la serie de noticias que lo acompañaron en la década de 1970.

Los premios en Venecia y el estreno el viernes en el festival de Deauville de una película de Woody Allen, reavivan además el debate sobre la separación de poderes entre el artista y su obra. Una discusión eterna que, por lo visto, termina saldada para el mismo lado.