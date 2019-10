Roland Emmerich habla de "Midway", película que integra la selección del Monfic

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Veinte años después de fantasear por primera vez con la idea, el director de cine Roland Emmerich estrenará Midway: ataque en altamar, su visión sobre la batalla aérea y marítima en el Pacífico en la cual las fuerzas estadounidenses derrotaron a la flota japonesa atacante.

Esta película integra la selección del Monfic (el Festival Internacional de Cine de Montevideo) que se realiza en el complejo Movie del Montevideo Shopping y cuya primera proyección será el martes 12 a las 22.00.

Imagen de la película "Midway". Foto: Difusión

Reconocido por películas de desastres de gran presupuesto repletas de efectos especiales como Día de la Independencia y Godzilla, el alemán siempre quiso contar la gigantesca ofensiva.

El combate del 4 al 7 de junio de 1942, tema de una película de 1976 también llamada Midway, protagonizada por Charlton Heston y Henry Fonda, ocurrió seis meses después del ataque japonés a Pearl Harbor, que había empujó a Estados Unidos al conflicto. Pero un nuevo acuerdo de estudio, financiamiento y el lanzamiento en 2001 del drama romántico Pearl Harbor puso en espera el proyecto de Emmerich, contó a Reuters.

"Elegí otra película de guerra, hice El Patriota, pero (Midway) nunca se me fue de la cabeza", dijo el director de 63 años en referencia a su película de 2000 ambientada en la Guerra de la Secesión americana. "De repente, Pearl Harbor estaba ahí, así que tuve que esperar", agregó. Midway volvió a aparecer hace varios años con el trabajo del guión. La película se enfoca en la historia real del piloto de la Marina estadounidense Richard 'Dick' Best, interpretado por el actor británico Ed Skrein. Emmerich dijo que trabajó con esa fuerza para hacer el filme, luego de convencer a algunos oficiales sobre la producción.

Imagen de la película "Midway". Foto: Difusión

"Tuve que hablar con el almirante que dirigía Pearl Harbor, todos los diferentes lugares allí (...) y fue muy desdeñoso. Dijo 'esta es una de esas películas de Hollywood (que) tiene una historia de amor cursi y usa a nuestros soldados para contarse", afirmó. "Y yo le dije, 'bueno, no realmente' (...) Le conté que mi película era sobre Dick Best y (...) a partir de ese momento, me apoyó mucho e incluso terminó siendo un extra", contó.

A pesar de la larga espera, Emmerich dijo que el próximo estreno de la película, en el que también actúan Woody Harrelson, Dennis Quaid y Nick Jonas, era contingente.

Imagen de la película "Midway". Foto: Difusión

"En los últimos tres, cuatro, cinco años, debido a toda la crisis de refugiados, el nacionalismo nuevamente en aumento y con los partidos de derecha volviendo a crecer, es genial recordarle a la gente que en un momento el nacionalismo condujo a la Segunda Guerra Mundial", dijo el director.