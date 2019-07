Rocky no se va: Sylvester Stallone piensa en una serie de televisión y en otra película

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sylvester Stallone había dicho que la película Creed II marcaba la despedida del cine de Rocky Balboa, el boxeador más famoso de la ficción en los últimos años, pero ahora eso no parece tan claro. Es que el actor reveló que tiene nuevos proyectos para su personaje más popular.

En entrevista con Variety, Stallone, de 73 años, contó que tiene dos proyectos en mente: uno es una serie de televisión, que funcionaría como precuela de la saga de películas; y el otro es otro film, actual, ubicado en el tiempo luego de Creed II.

"Rocky conoce a una persona joven y enfadada que se ha quedado atrapada en el país cuando viene a ver a su hermana. Lo incluye en su vida, comienzan increíbles aventuras, y terminan al sur de la frontera. Es muy, muy oportuno", dijo sobre ese plan, vinculando la historia que tiene por delante a la actualidad social estadounidense.

En tanto, el productor de la saga de Rocky, Irwin Winkler, declaró que la idea es que Stallone protagonice y dirija ambos proyectos, y añadió: "Estamos ansiosos por lograrlo".

En la misma nota, Stallone dijo que no tiene ningún tipo de propiedad sobre Rocky, aunque es una creación suya, algo que le ha causado más de un sinsabor a lo largo de su carrera.

"Después de que Rocky II saliera e hiciera un montón de dinero y luego Rocky III golpeara y ganara aún más, dije que me gustaría tener algo de propiedad, ya que lo inventé. Y eso nunca sucedió. Así que no tengo ninguna propiedad sobre Rocky", declaró. "Estaba muy enfadado. Rocky está en la televisión en todo el mundo más que cualquier otra película ganadora del Oscar que no sea El Padrino. Hay seis entregas, y ahora tienes Creed y Creed II", añadió al respecto.

Por lo pronto, Stallone está palpitando su vuelta a otro personaje icónico de su filmografía, Rambo, ya que Rambo V se estrena en setiembre.