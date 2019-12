Robert Redford, Noah Baumbach y el Apollo 11: tres recomendaciones de streaming

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

uno Redford se despide en "Un ladrón con estilo"

Todo indica que es el último protagónico de Robert Redford, que tiene 83 años y aún es una de las grandes estrellas de Hollywood. Es un buen papel para retirarse: en Un ladrón con estilo, es una suerte de Sundance Kid octogenario que roba bancos porque ese es su destino. En el camino, se enamora de una mujer que lo quiere bien (Sissy Spasek), mientras sigue asaltando y convirtiéndose en una suerta de celebridad. Dirigida por el imprevisible (que puede pasar de A Ghost Story a Peter y el dragón), es una comedia policial vistosa y entretenida. Está en Netflix.

dos France Ha: una comedia encantadora

Si usted es de los que quedó fascinado con Marriage Story, es tiempo de que descubra más de la carrera de Noah Baumbach, su director. Aunque empezó a filmar en 1995, no fue hasta mediados de la década pasada (con la nominación al Oscar por el guion de The Squid and the Whale) que consiguió cierta consagración como director independiente. Frances Ha que es de 2012 es la historia de una muchacha (Greta Gerwig, encantadora) con pretensiones de bailarina que intenta madurar una Nueva York en blanco y negro y algo hostil. Una comedia linda. Está en FOX+.



"Apollo 11", un documental muy elogiado

Es, todo indica, uno de los mejores documentales estrenados en 2019. Editado, dirigido y producido por Todd Douglas Miller, Apollo 11 reconstruye la primera misión en llegar a la Luna, un evento del que este año se cumplieron 50 años, a partir, exclusivamente, de documentos de la época. Entre ese material hay imágenes en 70 mm que nunca habían sido vistas. No hay narración en off, ni entrevistas actuales a especialistas o protagonistas, lo que le da un tono histórico muy pertinente. Seguramente sea uno de los documentales nominados en el Oscar.

Un ladrón con estilo



Origen: Estados Unidos. Director: David Lowery. Con: Robert Redford, Sissy Spasek. Dónde: FOX+. ¿Está buena? Sí y Redford está muy bien.

Apollo 11



Origen: Estados Unidos. Director: Todd Douglas Miller. Género: Documental. Dónde: Para alquilar en NSNow de Nuevo Siglo.



¿Está buena? Sí.

Frances Ha



Origen: Estados Unidos. .Director: Noah Baumbach. Con: Greta Gerwig ¿Dónde? Netflix¿Está buena? Sí.