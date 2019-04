Robert Redford y Dwayne Johnson entre los 10 estrenos que renuevan la cartelera de cine

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Quizás sea la llegada de la vacación de la Semana Santa pero la cartelera cinematográfica local sufre un cimbronazo: llegan 10 nuevos títulos.

Vea el tráiler de "Un ladrón con estilo"

Probablemente el más destacado sea Un ladrón con estilo que tiene a Robert Redford como un veterano ladrón de bancos. Está basado en un caso real, podría ser la última película de Redford y la dirige David Lowery, quien es capaz de hacer cosas muy personales (A Ghost Story) o bien comerciales (Mi amigo el dragón). Acá se maneja a mitad de camino entre esas dos vertientes.

Vea el tráiler de "Peleando con mi familia"

Hablando de estrellas, también se estrena Luchando con mi familia, que tiene a Dwayne Johnson, The Rock, metido en una historia que le es cercana: es la de una muchacha inglesa de familia de luchadores que va a dar a la WWE, es decir a la Champions League del catch. La película es la combinación de una historia familiar en medio del ciclón de luces y sonido que es la WWE, que probablemente haya financiado esto. Dirige Stephen Merchant, el co-creador de The Office) y en elenco están, además, Florence Pugh (Lady Macbeth), Lena Heady (Cersei Lannister en Game of Thrones), Vince Vaughn y Nick Frost.

Vea el tráiler de "La guerra silenciosa"

Muchísimo menos fantasiosa es La guerra silenciosa que vuelve a unir al director Stephane Brizé y al actor Vincent Lindon, la misma dupla de El precio de un hombre. Acá vuelven a tratar un tema social que tiene que ver con el mercado laboral: el conflicto sindical cuando una empresa anuncia el cierre de una fábrica. La película está armada a partir de discusiones entre la patronal y el sindicato y dentro de cada bando, en una película que da para debatir.

Vea el tráiler de "After: Aquí empieza todo"

Los adolescentes de ahora, tienen un género propio que son esos dramas románticos donde siempre hay uno enfermo y una muerte al final. En After: Aquí empieza todo no hay tanto drama pero si el romance entre dos jóvenes (Hero Fiennes Tiffin y Josephine Langford) que son diferentes pero se gustan mucho. Dirige Jenny Gage.

Vea el tráiler de "La maldición de La Llorona"



Y el otro género bien para adolescentes es el terror y, como todas las semanas, hoy tiene un nuevo estreno. Se trata de La maldición de La Llorona, sobre una familia perseguida por esta novia surgida de la leyenda mexicana. Dirige Michael Chaves y produce James Wan en lo que es un nuevo capítulo del universo de la saga de El conjuro.

Vea el tráiler de "El silencio es un cuerpo que cae"



Y además, hay dos latinoamericanas: el documental argentino El silencio es un cuerpo que cae en el que la directora Agustina Comedi se cruza con unos videos domésticos que revelan toda una vida de su padre y el drama mexicano Mente revolver de Alejando Ramírez Corona.

Vea el tráiler de "Pajaritos a volar"

Y como para no olvidar que hay vacaciones hay dos animadas: la española Pajaritos a volar y la alemana Parque mágico.