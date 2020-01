Ricky Gervais volvió a los Globo de Oro e hizo chistes sobre sexo, suicidios y pederastia 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Me hicieron una oferta que no pude rechazar" es la explicación que da Ricky Gervais ante la pregunta de por qué regresaba por quinta vez a conducir la entrega de los premios Globo de Oro cuando, desde su primera aparición, acostumbra a decir que no lo volverá a hacer.



En su monólogo inicial fue muy directo contra los invitados. "Algunos de los mejores directores del mundo en la sala, y todos tienen terror de Ronan Farrow”, dijo sobre el comienzo de su presentación. El hijo de Woody Allen y Mia Farrow publicó varios artículos en 2017 en The New Yorker que contribuyeron a destapar el escándalo por los presuntos abusos sexuales de Harvey Weinstein a decenas de actrices. Gervais, que no citó directamente a Weinstein, aprovechó el nombre de Ronan Farrow para otro salto atrevido: “Por cierto, este año ha habido muchas películas de pervertidos: Leaving Neverland [el documental sobre Michael Jackson], Los dos papas…”.

Luego dijo que las películas y los cines ya no le importan a nadie, que ya todos “solo ven Netflix”. Gervais, quien protagoniza After Life, adelantó que la serie tendrá una segunda temporada y, por tanto, su personaje no se ha suicidado. “No como Jeffrey Epstein”, dijo a continuación. El auditorio escuchaba entre asombrado y escandalizado: el magnate, acusado de estar involucrado en una trama de pederastia, fue encontrado muerto en su celda. Tras escuchar algunos abucheos, dijo: “Cállense. Sé que era su amigo, pero no me importa”.



A partir d#e ese momento, el presentador aprovechó las críticas de Martin Scorsese a las películas de Marvel para reírse de él: “Dijo que esos filmes son como parques temáticos, pero es demasiado bajo para que le dejen subirse a las atracciones”. Y, ya que hablaba de El irlandés, disparó por partida doble: contra la duración de la película y contra otro de los invitados y su pareja. “Leonardo DiCaprio estuvo en el estreno del filme y al final su novia ya era demasiado mayor para él”, dijo.



“No suban a dar sermones políticos cuando acepten sus premios: ustedes no saben nada del mundo real y pasaron menos tiempo en el colegio que Greta Thunberg”, fue otro de los comentarios de Gervais ante las caras incómodas de los presentes. "Así que, si ganas, acepta tu pequeño premio, agradece a tu agente y a tu dios y vete a la mierda. Creo que ya llevamos tres horas de gala. Bien, vayamos con el primer premio", dijo al finalizar su monólogo inicial.