Rian Johnson y "Entre navajas y secretos", una película de misterio llena de estrellas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El aclamado debut de Rian Johnson, Brick (2005), estuvo seguido de Los estafadores (2008), Looper: Asesinos del futuro (2012) y luego Star Wars: Los últimos Jedi (2017). Es decir que hubo intervalos de tres, cuatro y luego cinco años entre cada película. No es un patrón muy alentador para un director que, a sus 45 años, quiere hacer más de seis largometrajes antes de cumplir 100 años.

Así que Johnson aceleró el ritmo, y se tomó apenas dos años para escribir, producir y dirigir Entre navajas y secretos una historia de misterio con un elenco estelar que se estrena este jueves en Uruguay.

“Sin duda estaba decidido a no dejar pasar tanto tiempo entre Star Wars y la película que le siguiera”, dice Johnson. “De verdad solo quería lanzarme y hacer algo divertido y rápido. Ese es uno de los aspectos divertidos de este proyecto, la rapidez con la que se desarrolló”.

“Hacer Star Wars fue de las mejores experiencias que he tenido en la vida”, se apresuró a agregar: “Pero, además del tiempo que hubo entre Looper y Star Wars, la producción de Star Wars por sí sola tardó cuatro años. Entonces, con Entre navajas y secretos, fue realmente placentero poder lanzarme y hacer un género que me encanta, hacerlo rápido y divertirme en el proceso”.

La última película de Johnson transcurre casi toda en una mansión señorial propiedad de Harlan Thrombey (Christopher Plummer), un adinerado autor de exitosas novelas de misterio que supuestamente se suicida unas cuantas horas después de su fiesta de cumpleaños número 85, para la que se reunió toda su familia disfuncional. Benoit Blanc (Daniel Craig), un investigador privado, contratado por un cliente que incluso él desconoce para investigar la muerte de Harlan, deduce de inmediato -con un marcado acento del sur estadounidense- que Harlan en realidad fue asesinado.

Los sospechosos incluyen a la hija de Harlan, Linda (Jamie Lee Curtis) y a su esposo, Richard (Don Johnson); su hijo Walt (Michael Shannon); su nuera Joni (Toni Collette), viuda de un hijo difunto; sus nietos Ransom (Chris Evans), Meg (Katherine Langford) y Jacob (Jaeden Martell); y la cuidadora de Harlan, Marta (Ana de Armas). Otros de los personajes principales son un par de policías (Lakeith Stanfield y Noah Segan), así como la madre anciana de Harlan, Great Nana, o la bisabuela, (K Callan), y su ama de llaves (Edi Patterson).

“Todo surgió de mi fascinación con Agatha Christie cuando era niño”, relata Johnson. “Siempre me han encantado los misterios de ‘¿quién es el asesino?’. Es como un género reconfortante para mí. Y, en particular, de niño amaba sus novelas y las películas basadas en sus libros. Las que más me fascinaban eran las que protagonizaba Peter Ustinov como Poirot, Muerte en el Nilo (1978) y El demonio bajo el sol (1982). También me gustó Albert Finney como Poirot en Crimen en el Expreso de Oriente (1974)”.

“Estas películas tenían elencos grandes repletos de estrellas de cine y eran un poco pícaras y conscientes de su tono irreverente, pero no eran comedias en toda la extensión de la palabra”, comenta. “Tenían humor, pero los directores estaban montando un misterioso real que era interesante de verdad, con mucho suspenso y bastante intriga. Recuerdo que las veía con mi familia de niño y sentía que ese era el tipo de cine más divertido que podía existir”.

“Eso buscamos con esta historia”, continuó Johnson. “Creo que la referencia más reciente de una película como esta para la mayoría de la gente es Los siete sospechosos (1985), que es una película que me encanta, pero la clasificaría como una parodia, como una comedia total. En realidad, yo quería mantenerme en el límite, eso no es exactamente lo que estamos haciendo”.

Rian Johnson un director con muchos proyectos

De hecho, la nueva versión de Crimen en el Expreso Oriente (2017) de Kenneth Branagh es una referencia más reciente de un misterio de “¿quién es el culpable?”. ¿Se sintió preocupado de cierta forma cuando se enteró del filme de Branagh?

“Oh, no, no”, respondió Johnson. “Soy fanático de las historias de misterio. Para mí, cuantas más haya mejor, y realmente disfruté su versión. Me gustó su Poirot, me pareció genial. No, de verdad quiero que se hagan más de estas películas. Yo opino que las sigan haciendo”.

Johnson reveló que el elenco estelar de Entre navajas y secretos se consolidó en cuanto Daniel Craig accedió a interpretar a Blanc.

“Una vez que Daniel aceptó el papel, la película se volvió oficial”, dijo Johnson. “Además, tuvimos muy poco tiempo para preparar el rodaje después de que confirmamos su participación porque él tenía un periodo disponible muy específico antes de volver a ser James Bond”.

“Fue una combinación de que todos querían trabajar con Daniel y después, a medida que se sumaban más actores al proyecto, supongo que los actores se atraen entre ellos entonces, vaya, para cuando me di cuenta, ya estábamos en Massachusetts con un increíble grupo de estrellas”, relata.

Cuando se tiene un elenco con actores muy famosos, las cosas pueden ponerse muy muy feas, pues a menudo hay que aplacar sus enormes egos, ajustar sus agendas apretadas, entre otras cosas. El director admite que estaba “nervioso” de empezar la filmación, porque nunca había lidiado con un reparto tan grande y con nombres tan importantes, pero terminó con muchas menos canas de las que temía.

“Es intimidante, el talento y la fama que hay en el plató, pero cuando llegué a trabajar fue pura alegría”, mencionó Johnson. “Eso se debió a que todos son muy buenos en lo que hacen. Particularmente, en las escenas que requerían que todos estuvieran en la misma habitación, se comunicaban en todo momento, enriquecían su interpretación mutuamente. Solo se divertían”.