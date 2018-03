Otro retrato de Whitney Houston

Whitney, el primer documental autorizado por los herederos de Whitney Houston sobre la vida y carrera de esta diva de la música, fallecida hace seis años, llegará a las pantallas anglosajonas el 6 de julio, según confirmaron las compañías Roadside Attractions y Miramax.

La película abordará el pasado de la intérprete de El Guardaespaldas (1992) y, como gran atractivo, contendrá material inédito, con escenas cotidianas y grabaciones de la artista, registradas tanto en estudios como en vivo, incluidas sesiones a capella de algunos de sus grandes éxitos.

"Whitney" estará dirigida por Kevin Macdonald, con experiencia en el formato documental, en el que ha realizado producciones aplaudidas por la crítica como "Life in a Day" (2011) o "My Enemy’s Enemy" (2007), así como en el específicamente musical, como "Marley" (2012), sobre la vida del rey del reggae Bob Marley.

El lanzamiento de este documental llegará un año después del estreno de la coproducción de Showtime y de la BBC Whitney: Can I Be Me (disponible en Netflix), que no contó con el beneplácito de los herederos de la voz inmortal de “I Will Always Love You” o “One Moment in Time”.