Un retrato de las mujeres invisibles de Brasil

La actriz brasileña Karine Teles comienza su conversación con El País en español. Sabe hablarlo un poco y el contacto con los profesionales uruguayos que trabajaron en la película Benzinho, que protagonizó y para la que coescribió el guion, lo ayudó a mejorarlo. A los minutos, sin embargo, pide para volver al portugués. Explica que el drama, donde interpreta Irene -a una madre que atraviesa una crisis personal-, significa mucho para ella, y desea transmitir sus ideas lo mejor posible. Benzinho, una coproducción de la productora uruguaya Mutante Cine, está actualmente en cartel en varias salas.

Benzinho fue premiada recientemente en el Festival de Cine de Málaga. ¿Cómo te llevás con el mundo de los festivales de cine?

Es algo nuevo en mi vida estar haciendo un trabajo y tener otro que va circulando por el mundo. Tu alma está viajando por el mundo y tu no vas. Estoy muy contesta con este momento.

¿Qué tan cercana sentís a la película con tu vida?

Es algo muy preciado, cercano a mi corazón. Benzinho es un trabajo más maduro, de mucho tiempo de carrera y vida. Cuando la escribí con Gustavo (Pizzi, director de la película) la construcción fue más pensada. Había más expectativa en el trabajo y en la coproducción con Agustina (Chiarino, responsable de Mutante Cine), una productora que admiro.

¿De dónde surgieron las ganas de contar la crisis de una madre como Irene

Estaba viajando con la película Riscado (2010) a un festival en Francia, y era la primera vez que estaba dejando a mis hijos en Brasil. Ellos tenían dos años. Me puse a pensar que si ellos se fueran de casa a los 17 años, estaría solo 15 años viviendo con ellos. Gustavo me dijo de hablar sobre eso y pensamos en nuestros padres y madres y cuando nosotros nos fuimos de nuestras casas.

¿Siempre tuviste en mente retratar a una familia grande?

Le agregué un hijo, porque la primera idea tenía a un bebé. La idea siempre fue que mis dos hijos aparecieran como ese bebé, pero se demoró y fueron creciendo. Y ellos tienen personalidades muy diferentes como para actuar como si fueran un personaje solo.

¿En qué tipo de realidad socioeconómica viven?

Son de una clase media baja. Es como mi familia y la realidad de la mayoría de los brasileños. Gran parte de la población de Brasil vive así. No tienen una carrera, no hicieron la universidad, entonces consiguen algún trabajo más informal. La casa de Benzinho se parece a la casa de mi abuela. Ella no terminó la escuela, trabajaba en una fábrica. Sabía leer y escribir, pero más o menos.

¿Cómo es Petrópolis, la ciudad donde sucede la película y donde naciste?



La gente muestra un lado de Petrópolis menos conocido. Tiene un lado turístico muy famoso, la “Ciudad de los Emperadores” con palacios y museos. Pero gran parte de la ciudad son personas más humildes. Queríamos mostrar una familia al margen, con mujeres invisibles. Esa clase social que no es mostrada mucho en el cine. La gente ve historias de héroes, príncipes o princesas o de gente muy pobre y lugares exóticos. Queríamos hablar de la gente común y normal, que es la gran mayoría del país. La fuerza trabajadora. No se habla sobre ellos, principalmente de mujeres como Irene.

¿Tuviste que cambiar mucho tu aspecto para interpretarla?

Hice una preparación física de dos meses. Adelgacé para la película. Quería dejarla en un estado más frágil, más cansada. Vivo cansada porque tengo dos hijos, pero ella tiene cuatro.

¿Qué nos podés contar de tus próximos trabajos, como lo que filmaste con Kleber Mendonça, el director de "Aquarius"?



De la película de Kleber no puedo contar nada. Es la primera vez en la vida que firmé un contrato para mantener silencio. Son dos directores lo que están trabajando, Kleber y Juliano Dornelles. Saldría el año que viene y todavía la están filmando. Tengo certeza de que va a ser una película muy valiosa.