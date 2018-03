Repasamos las películas animadas nominadas a los Premios Oscar

Parecería que la categoría a Mejor película animada de los Oscar ya está definida de antemano. Desde su estreno, e incluso desde la previa, Coco tiene el visto bueno de críticos y público.

Esta película de Pixar narra la historia de Miguel, un niño de 12 años que emprende una aventura por el mundo de los muertos para conocer a sus antepasados y así poder llevar música a su pueblo, donde está prohibida. La música (compite a Mejor canción original por “Remember Me”), la valorización de la cultura mexicana en estos tiempos tan complejos y una trama que lleva de la risa a la emoción como si nada (algo característico de las películas para niños, pero que funciona) son algunos de los ingredientes que hacen de Coco una fuerte candidata.

Detalles no menores son que ya se llevó el Globo de Oro en esa categoría, un buen presagio para los resultados del domingo, y que está dirigida por Lee Unkrich. Unkrich también dirigió Toy Story 3 (2009), que no solo se llevó los Oscar a Mejor animación y canción original de 2010, sino que fue la tercera cinta animada en estar entre las candidatas a la categoría mayor: Mejor película. Las otras dos fueron La bella y la bestia (en 1992) y Up: una aventura de altura (en 2009).

Pero claro que no todo es cien por ciento seguro y hay otras candidatas.

Tráiler de Jefe en pañales

Está la desfachatada comedia animada Un jefe en pañales, el jefe, como queda claro en el tráiler más arriba, es el hermanito bebé de Tim, un niño de siete años que hasta la llegada del pequeño vivía muy feliz. La aventura comienza cuando nadie cree a Tim que el comportamiento del bebé es sospechoso.

Tráiler de Olé, el viaje de Ferdinand

Olé, el viaje de Ferdinand es una película que se vuelve encantadora gracias a la torpeza de su protagonista, el becerro Ferdinand, que también descubre su lado valiente cuando lucha para que su destino no sea terminar en las corridas de toro. Un buen detalle es que Disney hizo su propia versión en un corto de 1938 y se llevó el Oscar a Mejor cortometraje animado.

Tráiler de Loving Vincent

Aunque Un jefe en pañales y Olé, el viaje de Ferdinand -ambas de Fox- tienen lo suyo, si hay que pensar en otra candidata, está la sorprendente Loving Vincent de Dorota Kobiela (la de la idea) y Hugh Welchman (ganador de un Oscar por el corto Pedro y el lobo en 2008). Es la única de la categoría pensada para un público adulto y narra la vida de Van Gogh con imágenes animadas pintadas a mano con el estilo del artista neerlandés.



Tráiler de The Breadwinner

También compite The Breadwinner, un largometraje irlandés-canadiense producido por Angelina Jolieque que no llegó a los cines uruguayos. Esta película trata sobre Parvana, una chica afgana de 11 años que debe vestirse de chico para poder trabajar y ayudar a su familia cuando su padre es secuestrado.